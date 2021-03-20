«Антон тут рядом» открывает инклюзивный детский центр на Васильевском острове

Первый в Петербурге инклюзивный центр на некоммерческой основе будет помогать семьям бесплатно. Занятия будут проходить каждый день под руководством квалифицированных специалистов: тьюторов, логопедов, музыкальных педагогов, арт-педагогов, преподавателей английского языка, а также специалистов по сенсорной интеграции.

«Здесь не очень много детей: из них четыре ребенка с аутизмом, двое детей с пограничными диагнозами, а все остальные — обычные дети. Наша цель — создать такую систему, чтобы пользу получали как и обычные дети, так и необычные. Мы хотим доказать, что это возможно. Это зерно в будущее — дети с особенностями получат социализацию, а остальные научатся терпению и доброте», — рассказала создательница фонда «Антон тут рядом».

Ребенок остается в детском центре на весь день — это ключевой критерий эффективности программ для детей с особенностями развития. Инклюзивная группа состоит на 75% из детей без особенностей развития, нейротипичных, а на 25% — из детей с аутизмом и детей с синдромом Дауна.

Вечерами и по выходным дням организуют индивидуальные и групповые занятия для детей с аутизмом, обучения для специалистов и родителей. Основная задача проекта — стереть границу между детьми, показать родителям и жителям города, что инклюзия ближе и проще, чем нам кажется.

«Сейчас мы понимаем, что построить систему поддержки для людей с аутизмом в России можно, лишь работая комплексно: и с детьми, и с подростками, и со взрослыми. В раннем возрасте помощь максимально эффективна, но для детей почти ничего нет: ни качественной диагностики, ни инклюзивных программ в детских садах, ни специалистов. Если ребенок с аутизмом проводит свое детство в изоляции, то с большей вероятностью в изоляции пройдет и вся его жизнь. Мы хотим это изменить», — отметила Елена Фильберт, исполнительный директор фонда.

В детском центре регулярно помогают 46 детям, в очереди находится уже 142 ребенка. Также поддержку в инклюзивном пространстве смогут получить и специалисты.