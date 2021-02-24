В России приняли закон о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете

За склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ в интернете теперь грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В случае, если подобные действия повлекут за собой по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то наказание составит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Подписанный Путиным закон — это поправки в статью 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса «Подследственность». Он был внесен на рассмотрение Госдумы 9 июля 2020 года, принят депутатами 10 февраля и ободрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года.

Поправки были разработаны парламентариями в соответствии с поручением Владимира Путина. «Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению», — отметил ранее один из авторов законопроекта Василий Пискарев.

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин также подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций на территории страны.