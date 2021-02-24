Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

Закон усиливает административную ответственность за неповиновение полицейским, сотрудникам ФСБ, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.

Повышаются штрафы за неповиновение силовикам. Гражданам придется заплатить от 2 до 4 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 10 до 20 тысяч. Альтернативой штрафу может быть арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Также закон устанавливает правила организации публичных акций на территории России. В случае нарушения организатором установленного порядка сбора и расходования средств на проведение мероприятия, а также несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде грозит штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 70 до 200 тысяч.

Кроме того, теперь физическое лицо, спонсирующие денежно или имущественно проведение таких мероприятий, но не имеющее на это право, будет облагаться штрафом в размере от 10 до 15 тысяч рублей, должностное лицо — от 15 до 30 тысяч рублей, юридическое — от 50 до 100 тысяч.