В третьей по счету акции «Добрый кофе» благотворительного фона «Детский хоспис» приняли участие порядка 400 кофейных заведений из Петербурга и еще более 35 регионов страны. Часть средств от напитков, проданных в период с 1 по 30 ноября в кофейнях-партнерах акции, переводились в пользу фонда. Всего удалось собрать 1 751 811 рублей 24 копейки для поддержки подопечных хосписа — детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Средства будут направлены на улучшение качества жизни детей, которые находятся в хосписах или получают помощь на дому.

«К третьему запуску акции, помимо наших постоянных партнеров, присоединились новые участники – кофейни из Москвы, Московской области и регионов – заведения буквально со всей России. Акция стала всероссийской в такой непростой год, и это для нас важный показатель того, что люди готовы объединяться ради хорошей цели и готовы помогать, какая бы ситуация ни была вокруг. Пациентам хосписов и их близким важно чувствовать поддержку и знать, что есть люди, которые желают им добра. Мы обязательно продолжим эту хорошую историю!» — отметил исполнительный директор фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко.