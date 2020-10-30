Весь ноябрь можно пить кофе и помогать детям с тяжелыми заболеваниями. Впервые не только в Петербурге, но и по всей стране

Благотворительная акция «Добрый кофе» организована фондом «Детский хоспис» совместно с кофейнями Петербурга. С 1 по 30 ноября часть средств от продажи кофейных напитков будет направляться в пользу подопечных фонда, которые сражаются с неизлечимыми заболеваниями.

«Цель акции — привлечь внимание общества к проблемам детей с тяжелыми заболеваниями и рассказать, насколько важно оказывать им системную поддержку. Механизм акции выстроен так, чтобы каждый человек смог помочь, просто выпив кофе, и подарить детям ощущение, что они не остались наедине со своей болезнью. Заведения-партнеры акции переведут часть средств от продажи «Доброго кофе» в пользу пациентов хосписа», — говорят организаторы.

В Петербурге в акции участвуют сети пекарен «Цех-85» и «Британские пекарни», Ленинградские булочные, Икигай, Пуд-Хлеба, Bonape, Xo Coffee, Espresso Bike, Велокофе, Branch Garage, Gypsies&Jews, Coffee22, Tawny bar, Gran и другие заведения. Полный список мест можно найти на интерактивной карте.

Кроме Петербурга в ноябре 2020 «Добрый кофе» будет можно выпить в заведениях Ленинградской области, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Иркутской области, Самары, Белгорода, Краснодарского края, Ярославля, Томска, Новосибирска и многих других регионах.