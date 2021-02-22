Депутаты «Единой России» предложили установить уголовную ответственность за оскорбление ветеранов ВОВ

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — заявила вице-спикер нижней палаты, одна из авторов поправок Ирина Яровая.

Кроме того, авторами поправок стали председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.