Депутаты «Единой России» предложили установить уголовную ответственность за оскорбление ветеранов ВОВ

Депутаты «Единой России» подготовили поправки об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Грубые или ложные высказывания в адрес ветеранов хотят приравнять к одной из форм оправдания нацизма. Об этом сообщает ТАСС.
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«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — заявила вице-спикер нижней палаты, одна из авторов поправок Ирина Яровая.
Кроме того, авторами поправок стали председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.
Напомним, 20 февраля, в Мосгорсуде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении российского политика Алексея Навального, возбужденного по обвинению в клевете на ветерана Игната Артеменко. Суд признал Навального виновным и назначил штраф в размере 850 тысяч рублей по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета».
Также Мосгорсуд оставил в силе реальный срок для российского политика Алексея Навального по делу «Ив Роше». Его сократили лишь на полтора месяца — с учетом времени, проведенного Навальным под домашним арестом в период с декабря 2014-го по февраль 2015 года.
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