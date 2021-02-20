Алексей Навальный признан виновным по делу о клевете на ветерана

Во время вынесения приговора судья Вера Акимова отметила, что «Навальный совершил клевету с помощью телекоммуникационной сети Интернет», опубликовав комментарий к видео с участием ветерана Игната Артеменко. Политик критиковал участников видео в поддержку поправок в Конституцию, назвав его героев «голубчиками», «продажными холуями», «предателями» и «людьми без совести». Навальному был вынесен обвинительный приговор, суд установил — политик совершил клевету.

Алексей Навальный свою вину не признал, назвал возбужденное против него дело незаконным, политическим преследованием. Он добавил, что его слова — это не факты, они касаются всех, кто снялся в ролике и выражают его негативные отношение. Несмотря на его слова, вина Навального была подтверждена показаниями Игната Артеменко. По словам судьи, ветерану хотелось бы, чтобы Навальный извинился перед ним — поскольку «он всю жизнь делал все бескорыстно». Среди прочих доказательств также показания внука ветерана и его сиделки.

При вынесении приговора судья учла общественную опасность действий Навального, данные о его личности, наличие детей, состояние здоровья. С учетом всех этих обстоятельств Алексею Навальному назначен штраф в 850 тысяч рублей по части 2 статьи 128.1 УК РФ — «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных».

Напомним, ранее сегодня, 20 февраля, Мосгорсуд оставил в силе реальный срок для российского политика Алексея Навального по делу «Ив Роше». Его сократили лишь на полтора месяца — с учетом времени, проведенного Навальным под домашним арестом в период с декабря 2014-го по февраль 2015 года.