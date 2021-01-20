В России планируют запретить иностранцам и одиноким прибегать к услугам суррогатных матерей

Разработанные поправки планируется внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В случае, если их примут, к суррогатному материнству смогут прибегнуть «исключительно гражданство или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина» в возрасте не старше 55 лет и не младше 25-ти. Обратиться за такой помощью они смогут не раньше чем через год после регистрации брака.

Также поправки предполагают, что обратиться к суррогатной матери можно будет только в том случае, если супруга не может родить ребенка самостоятельно по медицинским показаниям. Доказать это придется перед консилиумом врачей.

Как указано в пояснительных материалах к законопроекту, о котором пишет ТАСС, «суррогатное материнство стало легальным, дешевым и беспрепятственным способом преодоления запрета» на усыновление иностранцами рожденных в России детей. Он был установлен в 2021 году. В то же время фактически сформировался рынок «экспорта» российских детей, рожденных суррогатными матерями», и оценить его объемы практически невозможно.

«Получившая широкое распространение практика суррогатного материнства создает прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности, что подтверждается правоприменительной практикой Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ и других федеральных органов исполнительной власти», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее члены Союза педиатров России выступили с заявлением против суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По мнению главы союза, члена президиума РАН Александра Баранова, суррогатное материнство «антигуманно и не соответствует идеям человечности».