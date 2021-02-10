Законодательное собрание Петербурга приняло постановление «О внесении изменений в регламент заседаний», направленное на «совершенствование порядка работы петербургского парламента». Выступить с трибуны депутаты смогут теперь «исключительно по теме обсуждаемого вопроса».
Проект постановления, инициированного вице-спикером Сергеем Соловьевым, приняли сразу в целом — в двух чтениях. Он предложил лишить фракции возможности брать дополнительные перерывы для выхода на трибуну и выступления по вопросу, а также запретить вносить от фракции в повестку дополнительные вопросы.
В случае, если депутат выступает не по теме повестки, ему сделают предупреждение. После двух замечаний и по инициативе не менее 7 депутатов парламент может лишить его голоса до конца заседания.
«Для доклада, содоклада, выступления в прениях предоставляется трибуна. […] Выступление допускается исключительно по теме обсуждаемого вопроса. […] В проект повестки дня заседания собрания, сформированный комитетом по законодательству, могут быть дополнительно внесены подготовленные в соответствии с требованиями настоящего регламента проекты нормативных правовых актов», — говорится в тексте постановления.
Борис Вишневский
Об изменениях в регламенте:
Хотите заткнуть оппозиции рот перед выборами? Тогда уж честнее было бы сразу принять проект о том, что оппозиционные депутаты вообще не могут ни выступать, ни вносить проекты, их пока еще будут пускать в зал заседаний, но это ненадолго.
Этот документ – доказательство панического страха, который ЕР испытывает перед реальными дискуссиями. Потому что не может ничем ответить и возразить – и остается только заткнуть рты.
Это – болезнь, которая лечится только переходом в оппозицию, что, я уверен, произойдет осенью, когда единороссы сами окажутся в таком положении. Но уверяю вас, мы это дискриминационное решение тут же отменим. Потому что демократия немыслима при затыкании рта меньшинству.
Напомним, ранее депутат Законодательного собрания Максим Резник предложил парламенту внести в повестку заседания законопроект о пятикратном, до 200 тысяч рублей, увеличении пенсий участникам Великой Отечественной войны. Большинство депутатов отказались даже обсуждать инициативу, принадлежащую Алексею Навальному.
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