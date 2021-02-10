Проект постановления, инициированного вице-спикером Сергеем Соловьевым, приняли сразу в целом — в двух чтениях. Он предложил лишить фракции возможности брать дополнительные перерывы для выхода на трибуну и выступления по вопросу, а также запретить вносить от фракции в повестку дополнительные вопросы.

В случае, если депутат выступает не по теме повестки, ему сделают предупреждение. После двух замечаний и по инициативе не менее 7 депутатов парламент может лишить его голоса до конца заседания.

«Для доклада, содоклада, выступления в прениях предоставляется трибуна. […] Выступление допускается исключительно по теме обсуждаемого вопроса. […] В проект повестки дня заседания собрания, сформированный комитетом по законодательству, могут быть дополнительно внесены подготовленные в соответствии с требованиями настоящего регламента проекты нормативных правовых актов», — говорится в тексте постановления.