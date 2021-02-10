В петербургском ЗакСе хотели обсудить повышение пенсий для ветеранов ВОВ до 200 тысяч рублей. Большинство депутатов отказались

Депутат Законодательного собрания Максим Резник предложил парламенту внести в повестку заседания законопроект о пятикратном, до 200 тысяч рублей, увеличении пенсий участникам Великой Отечественной войны. Большинство депутатов отказались даже обсуждать инициативу, принадлежащую Алексею Навальному.
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Фото: Shutterstock.com
По словам Резника, он настаивал на поименном голосовании. Согласились включить законопроект в повестку заседания Законодательного собрания только 10 депутатов, «единороссы и ЛДПР — не поддержали».
«Я понимаю, что результат известен, но просто важно, чтобы вы услышали. Это голосования очень знаковые. Можно не соглашаться с законом, но не включать вопрос в повестку — это в принципе отказывать в возможности обсуждать вопрос по существу. Если у нас социальное государство, то мы должны помогать ветеранам, обсуждать это здесь. А если оно карательное и циничное, то конечно ветеранов используют, как судилище над Навальным», — заявил Резник в ходе заседания, после чего ему во второй раз выключили микрофон.
«Социальное государство должно помогать ветеранам, а карательное и циничное всегда использует их, как использует сейчас для судилища над Навальным», — резюмировал позже Резник.
Инициатива повысить пенсии для ветеранов Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей принадлежит российскому политику Алексею Навальному. Летом 2020 года он опубликовал соответствующий проект закона. «Пенсия младшего офицера Вермахта составляет 2 700 долларов или 188 тысяч рублей. Ну так пусть наши ветераны доживут остаток своей жизни с пониманием того, что государство, правительство и народ ценят их настолько, что платят очень хорошую пенсию», — отметил он.
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