В петербургском ЗакСе хотели обсудить повышение пенсий для ветеранов ВОВ до 200 тысяч рублей. Большинство депутатов отказались

По словам Резника, он настаивал на поименном голосовании. Согласились включить законопроект в повестку заседания Законодательного собрания только 10 депутатов, «единороссы и ЛДПР — не поддержали».

«Я понимаю, что результат известен, но просто важно, чтобы вы услышали. Это голосования очень знаковые. Можно не соглашаться с законом, но не включать вопрос в повестку — это в принципе отказывать в возможности обсуждать вопрос по существу. Если у нас социальное государство, то мы должны помогать ветеранам, обсуждать это здесь. А если оно карательное и циничное, то конечно ветеранов используют, как судилище над Навальным», — заявил Резник в ходе заседания, после чего ему во второй раз выключили микрофон.