В России возросло число изнасилований. Впервые за 15 лет

Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на статистику МВД, в 2020 году число зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование увеличилось на 11,3% — до 3 535 случаев. Впервые с 2005 года. Тогда количество преступлений на сексуальной почве характера выросло за год на 4,9% — до 9 222 случаев. Затем в течение 14 лет число изнасилований поступательно уменьшалось.

В своих отчетах МВД и Генпрокуратура России причину роста числа изнасилований в России в 2020 году не раскрыли. Однако специалисты допускают, что это может быть связано с периодом изоляции.

«В 2020 году это может быть связано с периодом изоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Уровень агрессии в целом повысился, и многие агрессоры, которые раньше били женщин, оказавшись запертыми дома, буквально "сошли с ума"», — говорит юрист и сооснователь сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова.

По мнению Поповой, в крупных городах число заявлений об изнасилованиях могло увеличиться, так как все больше жертв осознают необходимость обращения за помощью с целью наказать насильника.

Напомним, ранее проект «Тебе поверят», который помогает справиться с последствиями насилия, запустил программу психологической поддержки подростков и молодых людей, столкнувшихся с сексуальным насилием, домогательствами и эксплуатацией. Встретиться с психологом сможет любой нуждающийся в этом человек до 20 лет.