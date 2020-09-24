Проект «Тебе поверят» запустил программу психологической поддержки подростков, столкнувшихся с сексуальным насилием

В новой программе задействованы психологи, которые специализируются на работе с детьми и подростками. Все специалисты программы проходят регулярные интервизии и супервизии. Для того, чтобы бесплатно встретиться с психологом, нужно оставить заявку через сайт программы — сделать это могут люди до 20 лет. Встречи будут проводиться бесплатно в формате онлайн-консультаций или очно — до 10 раз.

Обратиться к специалисту можно по следующим ситуациям: сексуализированное насилие, нарушение личных границ, сексуализированные домогательства от сверстников или от взрослых (в окружении, в семье, в школе, в секциях или кружках, на улице, в интернете), сексуальное насилие от партнера или партнерки. Обращаться можно и с проблемами, вызванными последствиями сексуализированного насилия — низкой самооценкой, одиночеством и изоляцией, депрессией, апатией, тревогой.

«Мы знаем, что проблема сексуализированного насилия над детьми и подростками существует, и для нас это не только цифры статистики. Около двух лет мы работаем со взрослыми людьми, которые пережили сексуализированное насилие в детстве и подростковом возрасте. Через истории, рассказанные нам много лет спустя, мы особенно остро чувствуем, как важна и необходима была помощь в подростковом возрасте», — говорит координатор направления работы с подростками и молодыми людьми Ксения Шашунова.

Напомним, ранее специалистки проекта «Тебе поверят», которые помогают справиться с последствиями насилия, выпустили серию карточек, рассказывающих о мифах о сексуальном насилии над детьми. По словам авторов плакатов, в период пандемии, пока все дома, особенно важно поговорить об этом — так как иногда дом и есть самое опасное место, особенно для ребенка.