Зумеры против бумеров: Александр, Ксения и Маша Малич комментируют популярные в TikTok ролики

Китайский сервис для создания коротких видео TikTok завоевал признание у поколения зумеров. Ролики вчерашних школьников набирают в сети сотни тысяч просмотров, а монетизация аккаунтов приносит юным блогерам миллионы рублей. Чтобы разобраться в феномене TikTok и выяснить, насколько безопасен сервис для школьников, «Собака.ru» попросила прокомментировать 10 аккаунтов самых популярных тиктокеров журналиста и генерального продюсера Новой сцены Александринского театра Александра Малича, его жену – историка архитектуры и преподавателя Школы дизайна НИУ ВШЭ Ксению Малич и их 10-летнюю дочку Машу.
Как вы относитесь к TikTok?
Александр: Впервые я скачал приложение два года назад, когда его установила моя дочка Маша. Мне хотелось понять, что там ждет ребенка. Но когда я увидел, какие ролики попадают в выдачу, решил, что они совсем не для восьмилетних детей. Мы вместе с Машей приняли решение удалить TikTok. Контент, который создают местные блогеры, показался мне совершенно некреативным. Все видео построены на повторении, в процессе создания роликов ты сам никак не развиваешься. Я думаю, это ведет пользователей к инертности и безынициативности. Кроме того, меня тревожило, кто будет смотреть видео с участием моего ребенка.У нас всех должна быть цифровая чистоплотность.
Ксения: Наверное, это моя личная проблема, но TikTok я воспринимаю как поток чужой лексики, чужой образности. Современные дети и так будут получать эту информацию, но форсировать доступ к ней – лишнее. Даже если там теперь появился познавательный контент, я не вижу смысла в том, чтобы серфить в огромном количестве пустых роликов ради единственного полезного. Есть масса других ресурсов: журнал Arzamas, документальные сериалы Netflix, хорошее кино и книги.
Мария: Последний раз я скачивала TikTok два месяца назад: установила его на один день, чтобы снять ролик. Мне в голову часто приходят идеи для видео, поэтому TikTok я рассматривала как удобное приложение для монтажа. Но, как сказали родители, они против него, потому что хотят, чтобы у меня развивались креативные способности. Мне иногда бывает трудно в школе, когда подруги обсуждают тиктокеров, а я не в курсе. Мне кажется, я старалась не копировать других блогеров.
Кирилл Колесников (thekiryalife) 22, 1 млн подписчиков
Самый популярный тиктокер в России, участник блогерского дома GRAND HOUSE – большой квартиры, где живут и создают ролики о совместном быте молодые звезды TikTok. Кирилл известен в сети видео, в которых пранки над прохожими совмещаются с акробатическими трюками. Самые популярные ролики блогера высмеивают социальное неравенство и равнодушное отношение россиян к людям с ограниченными возможностями.
153 млн просмотров
@thekiryalife
А вы бы отдали обратно? Если да, то подпишись и лайкни🖤 | Would you give it back?🤔 #thekiryalife #prank #reaction #социальныйролик #реакции #пранк♬ Surrender - Natalie Taylor
Мария: Это явно постановка, вряд ли Кирилл стал бы бросать кошелек с деньгами на улице. Да и прохожие выглядят неправдоподобно: бедняк, например, сидит босой в хороших джинсах и футболке. Такие видео я пропускаю.
Ксения: Это видео о том, что хорошее – это хорошо. Подобные ролики обычно очень популярны.
Александр: Добро победило – и слава богу.
Ксения: Да, и по-моему, есть более сложные способы об этом рассказать.
Карина Лазарьянц (karinakross) 11, 9 млн подписчиков
Певица и актриса, снималась в эпизодических ролях российских сериалов «Молодежка», «Универ» и «Интерны». Она выкладывает юмористические видео об отношениях между мужчиной и женщиной, дружбе и злоупотреблении алкоголем.
26.1 млн просмотров
@karinakross
Я нашла выход 😂Как вам ?🤣♬ оригинальный звук - Карина
Ксения: Возможно, кто-то привык и постоянно слышит похожие интонации, но мне сложно смотреть такие ролики, ощущение, будто на меня кто-то накинулся.
Александр: Я думаю, мы все втроем не стали бы смотреть это видео. Даже если Карина пыталась создать пародию на нарушителя противоэпидемиологических правил. Мне по душе Монти Пайтон (британская скетч-группа, известная благодаря сюрреалистическому телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона» — прим. ред.) .
Мария: Я не понимаю, почему у ролика столько просмотров. Если постоянно снимать такие пародии, то можно самой превратиться в персонажа из видео.
Валентина Карнаухова (karna.val) 11, 8 млн подписчиков
Популярность 19-летней Валентине Карнауховой, известной в TikTok как Валя Карнавал, принесли юмористические ролики в соцсети Musical.ly. В TikTok девушка выкладывает шуточные и танцевальные видео. В 2020 году Валя Карнавал выпустила трек «Психушка», пользователи TikTok озвучили им более 1,5 тысяч своих роликов.
13 млн просмотров
@karna.val
#дуэт с @alex_free_artist Маленькая звездочка,у меня крышу сливает!!!🥺🖤🐻♬ оригинальный звук - Поющая семейка 🥰
Мария: Это вирусная песня Вали Карнавал, а маленькая девочка просто перепевает куплет.
Александр: Я бы не хотел, чтобы Маша пела эту песню.
Мария: Я такое вообще не смотрю.
Дина Саева (dina) 19,1 млн подписчиков
За три года блогерской карьеры 21-летняя Дина Саева сменила работу в McDonald's на сотрудничество с Coca-Cola, Dolce&Gabbana и российскими поп-звездами. По подсчетам журнала Forbes, реклама в соцсетях приносит Дине более 800 тысяч рублей в месяц. В TikTok она выкладывает дэнс-каверы на западные песни, челенджи, социальные и юмористические ролики.
18 млн просмотров
@dina
🍊 👀 💥🙈♬ Jingle Bell Rock - MARIYA
Александр: Героине попал сок от мандарина в глаз, и она сидит в пижаме. Это такое лайфстайл-видео или что?
Ксения: Поневоле задумаешься: вот у тебя есть жизнь – короткое мгновение, и вот эти драгоценные секунды, которые тебе отведены, ты просто смотришь на то, как какому-то блогеру сок от мандарина попал в глаз? И так ролик за роликом? Раньше, если ты наблюдал на скамеечке за людьми во дворе, ты становился соучастником реальной жизни, а теперь какой-то суррогат.
Александр: Ксюша, подожди, ты не права. Может быть, это видео вызывает у человека положительные эмоции.
Ксения: Любой человек, который что-то говорит, должен задаваться вопросом, зачем он это делает, какова цель, какой будет результат его действий.
Мария: Видео совершенно бессмысленное.
Даня Милохин (danya_milokhin) 11 млн подписчиков
Даня Милохин 10 лет воспитывался в детском приюте Оренбурга, после чего попал в опекунскую семью. В TikTok парень зарегистрировался 1,5 года назад, за это время на него подписались 11 млн человек. Рекламные контракты с крупными брендами ежемесячно приносят Милохину до 2 млн рублей. В 2020 году Даня записал совместные треки с Николаем Басковым, Тимати и Джиганом.
14 млн просмотров
Ксения: Басков хайпит за счет молодого популярного тиктокера.
Мария: Эта эра рано или поздно пройдет: люди забудут про тиктокерские хаусы, уже через 10 лет появится что-то другое. Я думаю, получить славу в таком юном возрасте – испытание. Через какое-то время тиктокеры сами устанут от популярности. Кроме того, не все поступают в колледжи и вузы и занимаются образованием. Это тоже побочный эффект известности.
Александр: Сейчас все пошли в TikTok: зайти на платформу с лидером – самый правильный маркетинговый ход. Это как когда-то «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой, на которых зажигались звезды. Басков пользуется тем же способом, но в современном варианте.
Мария: Я не знаю, кто такой Басков, но песня Милохина «Дико тусим» мне знакома. Ее все поют, как и песню Моргенштерна и Элджея «Кадиллак».
Рахим Абрамов (rahimabram) 10, 1 млн подписчиков
Рахим Абрамов – 22-летний блогер родом из Узбекистана. Популярность ему принесли вайны в Instagram. Сейчас Рахим снимает развлекательные видео в TikTok и занимается музыкой. Его треком Fendi пользователи платформы озвучили более 3 млн роликов – это рекорд в российском сегменте TikTok.
173 млн просмотров
Мария: Здорово! Но я все равно пропускаю видео таких блогеров, в моем TikTok были другие рекомендации.
Александр: Сделано довольно мило. Возможно, мне не очень близка сама манера, но здесь точно есть созидательный и позитивный посыл.
Ксения: В этом видео есть смысл, в отличие от предыдущих.
Мария: Трюки, которые Рахим проделывает с женщиной, по-моему, не очень безопасны. Я стала переживать за бабушку, когда блогер достал ножницы.
Яна Дога (yanadoga) 9,4 млн подписчиков
Украинская блогеша Яна Дога известна в российском TikTok социальными роликами об абьюзивных отношениях, а также пранками и развлекательными видео из жизни. Девушка создает контент вместе с мужем Вячеславом, за 1,5 года совместными усилиями пара набрала больше 9 миллионов подписчиков.
23,4 млн просмотров
@yanadoga
Что произошло ?😭👉🏼продолжение в Инст: yana_doga #рекомендации #foryou #втоп♬ оригинальный звук - Yana Doga
Ксения: Ощущение, как будто меня пытаются разжалобить как можно быстрее. При этом тема очень серьезная, чтобы рассуждать о ней кое-как.
Александр: Наверное, есть люди, для которых этого качества достаточно. Не бывает слепой женщины, беременной с утюгом. По крайней мере, не в такой концентрации за 30 секунд.
Ксения: Ты не прав, насилие бывает чудовищное в семье, за закрытыми дверями. А вот то, что его сделали картонным и оно не вызывает сочувствия, – ужасно.
Александр: Да, это девальвирует проблему.
Ксения: Ты увидел страдающую женщину, но при этом смахнул ее и начал смотреть дальше, как кто-нибудь ест мандарин.
Егор Крид (egorkreed) 9,3 млн подписчиков
Музыкант Егор Крид ежедневно выкладывает в TikTok развлекательные ролики, в которых уже приняли участие Филипп Киркоров, Ольга Бузова и Влад А4. Певец посещает блогерские хаусы, а подписчики Егора строят догадки, с кем из звезд TikTok он встречается.
20.5 млн просмотров
@egorkreed
Долгожданное видео из влога на YouTube! 🤯😝 #рек #foru #foryourpage #егоркрид♬ Falling - Trevor Daniel
Ксения: О, это смешно! Как только в видео появляется живая энергия, его сразу становится интересно смотреть. Пока это видео нравится мне больше всех.
Александр: Почему нет? Егор Крид явно заслужил свой успех. Ролик сделан с юмором.
Хомяк (homm9k) 10,1 млн подписчиков
Девушка с ником Хомяк делится с подписчиками в TikTok развлекательными видео, озвучкой для которых служит музыка и диалоги из аниме, сериалов и популярных в сети треков.
67 млн просмотров
Александр: Тиктокеры часто накладывают звук из фильмов и сериалов на свои ролики. В петербургской театральной академии такое упражнение называют «синхробуффонада» – актеры должны изображать героя или ситуацию жестами и мимикой под звуки, которые заранее записаны.
Мария: Этот звук взят из сериала «Академия Амбрелла» (американский супергеройский сериал, снятый по серии комиксов издательства Dark Horse Comics — прим. ред.). Родители сказали, что мне рано смотреть его, потому что там много жестокости. В TikTok очень популярны нарезки с героями этого сериала. Видео Хомяка мне нравится: девочка красивая и нарезка сделана хорошо. У меня самой не получается снимать такие видео.
Ксения: На блогера из видео приятно смотреть: светлая, позитивная.
Карина Егамедиева (kkarrrambaby) 7,7 млн подписчиков
Карина Егамедиева начала блогерскую карьеру с YouTube (сейчас у нее 3 млн подписчиков), на видеохостинг девушка выкладывала ролики о макияже, перевоплощениях, здесь же она рассказывала о борьбе с анорексией и отношениях с родителями. Сейчас Карина активно развивает свой аккаунт в TikTok, где публикует видео с визуальными искажениями.
51, 1 млн просмотров
Мария: Мне нравится kkarrrambaby, после ее видео я стала смотреть аниме «Наруто». Карина живет в Петербурге и снимает разные арты и видео с искажениями. Она классно делает макияж.
Ксения: По-моему, у нее хорошие актерские задатки. А как этот образ называется?
Мария: Это e-girls! (e-girls — «электронная девочка» , так называют себя представительницы субкультуры поколения Z, их можно узнать по розовым теням на веках, стрелкам и нарумяненному носу — прим. ред.).
К какому выводу вы пришли после просмотра роликов? Изменилось ли ваше отношение к TikTok?
Александр: Я не изменил своего мнения о TikTok, но задумался о том, как ребенок справляется без приложения, когда одноклассники только и говорят о тиктокерах. Перед нашим разговором я посмотрел: возрастное ограничение там 12+, то есть, по логике создателей, в 10 лет еще рановато смотреть TikTok.
Мы не сможем оградить наших детей от всего, но в наших силах дать им альтернативу и понимание: можно жить по-другому и создавать другое содержание. Я надеюсь, это в будущем позволить сделать правильный выбор.
Думаю, есть масса альтернативных занятий. Маша бегает на лыжах, слушает музыку, создает свои плейлисты – там и Gorillaz, и Манижа, и L'Imperatrice. Мы не ограничиваем доступ к онлайн-кинотеатрам и YouTube. Что касается TikTok, показательным моментом стала для нас летняя поездка в деревню: мы разрешили ребенку безлимитно пользоваться приложением, и вместе с друзьями они решили каждый день выкладывать новое видео. В результате они не выложили ни одного: настоящее лето оказалось интереснее виртуального.
Ксения: Любая новая система возникает как ответ на появившийся запрос. Если старая, традиционная культура не вызывает отклика, часть общества создает свою. Этот механизм работает тысячелетиями, нам его не изменить. Современные дети окружены вещами, которые максимально отстраняют их от долгого чтения, фантазирования, анализа. Раньше к окружающему миру ребенка «подключали» книга, двор, школа. Сейчас все заменил экран, и когнитивные способности человека под это подстраиваются. Но мы, наверное, должны хотя бы до 12 лет успеть показать другие механизмы взаимодействия с тем миром, в который пришли.
Мария: Видео, которые мы сегодня смотрели, не попадали мне в рекомендациях в TikTok. Когда я сидела в приложении, то смотрела ролики о сериалах и фильмах, видео о моде и арт-макияже. Мне нравилось использовать TikTok для создания своих собственных видео. Но даже без него я хочу продолжать снимать влоги о моей жизни и учебе. Возможно, в будущем я стану режиссером, оператором или ютубером.
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