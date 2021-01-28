Зумеры против бумеров: Александр, Ксения и Маша Малич комментируют популярные в TikTok ролики

Как вы относитесь к TikTok?

Александр: Впервые я скачал приложение два года назад, когда его установила моя дочка Маша. Мне хотелось понять, что там ждет ребенка. Но когда я увидел, какие ролики попадают в выдачу, решил, что они совсем не для восьмилетних детей. Мы вместе с Машей приняли решение удалить TikTok. Контент, который создают местные блогеры, показался мне совершенно некреативным. Все видео построены на повторении, в процессе создания роликов ты сам никак не развиваешься. Я думаю, это ведет пользователей к инертности и безынициативности. Кроме того, меня тревожило, кто будет смотреть видео с участием моего ребенка.У нас всех должна быть цифровая чистоплотность.

Ксения: Наверное, это моя личная проблема, но TikTok я воспринимаю как поток чужой лексики, чужой образности. Современные дети и так будут получать эту информацию, но форсировать доступ к ней – лишнее. Даже если там теперь появился познавательный контент, я не вижу смысла в том, чтобы серфить в огромном количестве пустых роликов ради единственного полезного. Есть масса других ресурсов: журнал Arzamas, документальные сериалы Netflix, хорошее кино и книги.

Мария: Последний раз я скачивала TikTok два месяца назад: установила его на один день, чтобы снять ролик. Мне в голову часто приходят идеи для видео, поэтому TikTok я рассматривала как удобное приложение для монтажа. Но, как сказали родители, они против него, потому что хотят, чтобы у меня развивались креативные способности. Мне иногда бывает трудно в школе, когда подруги обсуждают тиктокеров, а я не в курсе. Мне кажется, я старалась не копировать других блогеров.