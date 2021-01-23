Пользователи жалуются на сбои в работе Twitter, «Билайна», МТС и «Ростелекома»

О проблемах в Twitter сообщили как и в Москве, так и в Петербурге. Кроме того, наблюдаются сбои в работе «Ростелекома». В частности, люди не могут зайти в интернет. Пользователи «Билайна» из Москвы, Петербурга, Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону и Саратова испытывают проблемы со связью. По информации Downdetector, зафиксированы и сбои в работе МТС.

Массовые сбои произошли 23 января, когда в стране проходят несанкционированные протесты в поддержку политика Алексея Навального. Вечером 17 января Навальный вернулся в Россию, после чего был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки. На следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста. Тогда в Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей.