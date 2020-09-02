Утром, 20 августа, российский оппозиционер и создатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии. Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, ему стало плохо, когда он возвращался на самолете в Москву из Томска. Лайнеру пришлось сделать экстренную посадку. Предположительно, Навального отравили.
В организме Алексея Навального обнаружены следы яда группы «Новичок». Что известно к этому часу (обновляется)
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Фото: @navalny
Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
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2 сентября, 16:50
Эксперты из немецкой лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Как заявил представитель кабинета министров ФРГ, политик был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. Берлин призывает Москву объяснить обстоятельства произошедшего с Навальным — МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с политиком.
17:20, 24 августа: В немецкой клинике Сharite, где в данный момент находится Алексей Навальный, подтвердили отравление политика. Результаты обследования говорят о том, что Навальный был отравлен веществом группы «холинэстеразы». Последствия болезни остаются неясными, они могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы. Политик находится в искусственной коме, ситуация сложная, но он уже вне опасности. Навального лечат препаратом Атропин в соответствии с диагнозом, врачи находятся в тесном контакте с его супругой Юлией.
11:30, 24 августа: Основатель и глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль заявил, что Алексей Навальный выживет, но будет недееспособен в течение нескольких следующих месяцев. Также он подтвердил, что политика пытали отравить — однако необходимо дождаться заключения врачей, чтобы поставить точный диагноз и составить прогноз его состояния.
Заявление главы фонда Cinema for Peace, который организовывал перелет Навального для лечения в Европу, опровергла пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. «Доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня», — заявила она.
16:00, 22 августа Минздрав Омской области объявил результаты анализов Алексея Навального. В анализах не нашли ядов, а в моче были обнаружены кофеин и алкоголь.
10:30, 22 августа Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала в Twitter о том, что самолет с ним прибыл в Германию. «Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг», — добавила она.
18:59, 21 августа Алексея Навального, возможно, перевезут в Германию на лечение. Как рассказала пресс-секретарь Кира Ярмыш, «переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки».
17:53 , 21 августа Актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову задержали в Москве с плакатами в поддержку Алексея Навального.
17:47, 21 августа Немецкие врачи осмотрели Навального и пришли к выводу, что его состояние транспортабельно, а оборудование самолета позволяет безопасно перевезти его в Берлин, сообщает Кира Ярмыш.
16:37, 21 августа Врачи Омской больницы заявили, что Алексея Навального не отдадут в немецкую клинику «до стабилизации состояния». Как сообщил главный врач больницы Александр Мураховский, немецкие врачи не стали возражать.
16:26, 21 августа Жену Навального не пускают в палату Алексея. По словам пресс-секретаря Киры Ярмыш, сотрудники больницы применили силу и не дали ей поговорить с немецкими врачами.
15:30, 21 августа Юлия Навальная обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отпустить мужа на лечение в Германию. «Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия. С 12.00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня», — написано в обращении.
14:17, 21 августа Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, считает главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.
11:15, 21 августа Заместитель главврача омской больницы заявил о том, что отравления не было: врачи не обнаружили ядов или их следов в крови и мочи Навального. Еще недавно в больнице сообщали о смертельном яде, опасном для окружающих, уточняет Кира Ярмыш.
10:58, 21 августа Директор ФБК Иван Джанов рассказал о том, что полицейские нашли неизвестное вещество, которым, предположительно, отравили Навального. Так, при нем сотрудник транспортной полиции сообщила главврачу об обнаружении какого-то вещества и показала ему что-то на смартфоне. Далее представитель транспортной полиции из-за тайны следствия отказалась назвать вещество.
10:49, 21 августа В Омск прилетел самолет, чтобы эвакуировать Алексея Навального на лечение в Германию. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, главврач заявил о невозможности его транспортировки, потому что состояние оценивается как нестабильное. Решение родственников недостаточно, добавила она в Twitter. Также Кира Ярмыш заявила, что этот запрет «означает прямую угрозу его жизни». «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — утверждает она.
09:15, 21 августа Главврач омской больницы заявил, что медики не могут позволить транспортировку Навального под ответственность родственников. Врачи продолжают делать анализы для постановки диагноза Навальному, понадобится еще двое суток - заявил врач. Сейчас Навальный продолжает находиться без сознания, подключен к аппарату ИВЛ.
21:00, 20 августа Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель готовы оказать лечение и помочь Алексею Навальному. «Мы готовы предложить всю необходимую помощь Алексею Навальному и его родственникам, касающуюся здоровья, убежища и защиты», — цитирует президента Франции Meduza.
С чего все начиналось:
Политик до сих пор находится в естественной коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению Киры Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай — это было единственное, что он пил с утра. «Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — добавила она. Один из пассажиров снял видео, где Навальному стало плохо.
Также в реанимации долгое время не хотели общаться с лечащим врачом Навального Анастасией Васильевой. «Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — написала в Twitter Ярмыш.
Днем в реанимацию омской больницы приехала его жена Юлия Навальная и врач из Москвы Анастасия Васильева, однако их не пускали, сославшись на то, что «пациент не дал согласие на посещение». Затем появилась другая причина: от Юлии потребовали свидетельство о браке в качестве доказательства того, что она его жена. Паспорта было недостаточно.
Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что «пациент не дал согласие на посещение». Они это так и говорят pic.twitter.com/08vjVTcUlB— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
На данный момент известно, что Юлию пустили в палату к Навальному, а врача — нет. Как сообщает пресс-секретарь Ярмыш, «документы на транспортировку Алексея по-прежнему не дают, хотя сейчас это самое главное».
В пресс-службе Минздрава Омской области опровергли информацию о том, что у Алексея Навального диагностировали отек мозга. «Мы не подтверждаем отек мозга у Алексея Навального», — заявили РБК в пресс-службе ведомства. Ранее об отеке мозга из-за воздействия токсического вещества сообщал Telegram-канал Baza.
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