В организме Алексея Навального обнаружены следы яда группы «Новичок». Что известно к этому часу (обновляется)

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2 сентября, 16:50

Эксперты из немецкой лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Как заявил представитель кабинета министров ФРГ, политик был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. Берлин призывает Москву объяснить обстоятельства произошедшего с Навальным — МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с политиком.

17:20, 24 августа: В немецкой клинике Сharite, где в данный момент находится Алексей Навальный, подтвердили отравление политика. Результаты обследования говорят о том, что Навальный был отравлен веществом группы «холинэстеразы». Последствия болезни остаются неясными, они могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы. Политик находится в искусственной коме, ситуация сложная, но он уже вне опасности. Навального лечат препаратом Атропин в соответствии с диагнозом, врачи находятся в тесном контакте с его супругой Юлией.

11:30, 24 августа: Основатель и глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль заявил, что Алексей Навальный выживет, но будет недееспособен в течение нескольких следующих месяцев. Также он подтвердил, что политика пытали отравить — однако необходимо дождаться заключения врачей, чтобы поставить точный диагноз и составить прогноз его состояния.

Заявление главы фонда Cinema for Peace, который организовывал перелет Навального для лечения в Европу, опровергла пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. «Доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня», — заявила она.

16:00, 22 августа Минздрав Омской области объявил результаты анализов Алексея Навального. В анализах не нашли ядов, а в моче были обнаружены кофеин и алкоголь.

10:30, 22 августа Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала в Twitter о том, что самолет с ним прибыл в Германию. «Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг», — добавила она.

18:59, 21 августа Алексея Навального, возможно, перевезут в Германию на лечение. Как рассказала пресс-секретарь Кира Ярмыш, «переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки».

17:53 , 21 августа Актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову задержали в Москве с плакатами в поддержку Алексея Навального.

17:47, 21 августа Немецкие врачи осмотрели Навального и пришли к выводу, что его состояние транспортабельно, а оборудование самолета позволяет безопасно перевезти его в Берлин, сообщает Кира Ярмыш.

16:37, 21 августа Врачи Омской больницы заявили, что Алексея Навального не отдадут в немецкую клинику «до стабилизации состояния». Как сообщил главный врач больницы Александр Мураховский, немецкие врачи не стали возражать.

16:26, 21 августа Жену Навального не пускают в палату Алексея. По словам пресс-секретаря Киры Ярмыш, сотрудники больницы применили силу и не дали ей поговорить с немецкими врачами.

15:30, 21 августа Юлия Навальная обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отпустить мужа на лечение в Германию. «Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия. С 12.00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня», — написано в обращении.

14:17, 21 августа Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, считает главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

11:15, 21 августа Заместитель главврача омской больницы заявил о том, что отравления не было: врачи не обнаружили ядов или их следов в крови и мочи Навального. Еще недавно в больнице сообщали о смертельном яде, опасном для окружающих, уточняет Кира Ярмыш.

10:58, 21 августа Директор ФБК Иван Джанов рассказал о том, что полицейские нашли неизвестное вещество, которым, предположительно, отравили Навального. Так, при нем сотрудник транспортной полиции сообщила главврачу об обнаружении какого-то вещества и показала ему что-то на смартфоне. Далее представитель транспортной полиции из-за тайны следствия отказалась назвать вещество.

10:49, 21 августа В Омск прилетел самолет, чтобы эвакуировать Алексея Навального на лечение в Германию. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, главврач заявил о невозможности его транспортировки, потому что состояние оценивается как нестабильное. Решение родственников недостаточно, добавила она в Twitter. Также Кира Ярмыш заявила, что этот запрет «означает прямую угрозу его жизни». «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — утверждает она.

09:15, 21 августа Главврач омской больницы заявил, что медики не могут позволить транспортировку Навального под ответственность родственников. Врачи продолжают делать анализы для постановки диагноза Навальному, понадобится еще двое суток - заявил врач. Сейчас Навальный продолжает находиться без сознания, подключен к аппарату ИВЛ.

21:00, 20 августа Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель готовы оказать лечение и помочь Алексею Навальному. «Мы готовы предложить всю необходимую помощь Алексею Навальному и его родственникам, касающуюся здоровья, убежища и защиты», — цитирует президента Франции Meduza.

С чего все начиналось:

Политик до сих пор находится в естественной коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению Киры Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай — это было единственное, что он пил с утра. «Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — добавила она. Один из пассажиров снял видео, где Навальному стало плохо.

Также в реанимации долгое время не хотели общаться с лечащим врачом Навального Анастасией Васильевой. «Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — написала в Twitter Ярмыш.