Минпромторг поддержал легализацию дистанционной торговли алкоголем в России

«Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией», — отметили в Минпромторге.

Поправки к Федеральному закону № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» уже внесены Министерством финансов на рассмотрение правительства. Минфин также займется нормативно-правовым регулированием процесса.

Напомним, ранее стало известно, что в России могут повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. По мнению главы Минздрава, это эффективная мера, которая не только сократит прямые риски для здоровья, но и количество ДТП, преступлений и других негативных социальных последствий. А в Петербурге планируют продлить время продажи алкоголя до 23:00. Идею уже поддержали в Смольном и МВД.