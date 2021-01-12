Как развить свою карьеру в 2021 году: главный хантер рунета Алена Владимирская объясняет, в какие сферы нужно уходить прямо сейчас

Почему люди иначе взглянули на свою карьеру и решили менять работу, вопреки кризису

Многие ждали конца года, чтобы получить бонусы, и теперь будут увольняться сами, несмотря на кризис. Из-за коронавируса и карантина не только бизнес переосмысляет себя, но и сотрудники. Люди массово задаются вопросом: «А на том ли я месте нахожусь?» Когда все мы перешли на удаленку, большинство начали работать намного больше, чем обычно — и к концу года выгорели. У людей случился шок, и они задумались о том, нравится ли им их работа, готовы ли они тратить на нее столько времени, чему они хотели бы посвящать свою жизнь. Основной запрос, с которым ко мне сейчас приходят как к рекрутеру — «я не хочу жить так дальше, расскажите, в каких отраслях я мог бы быть востребован». Людям интересен в первую очередь карьерный чек-ап и возможности перехода в смежные сферы. 2020-й вынудил посвящать работе не 8, не 10, а 12-14 часов, при этом из дома, в некомфортных условиях — далеко не у всех есть в квартире кабинет или даже полноценное рабочее место. Это неизбежно заставило присмотреться к своей работе повнимательнее — нравится ли она, полезная ли она, стоит ли она потраченного времени в долгосрочной перспективе. Похожие вещи сейчас видят и психологи: 2020-й — год переосмысления себя и своих ценностей. На это также сыграло то, что в этом году мы очень близко столкнулись со смертью, остро почувствовали, что жизнь конечна — причем вне зависимости от возраста, ковид убивает много молодых. Это неизбежно приводит к мыслям о том, что от тебя после смерти останется — бумажки, которые ты с места на место перекладывал?

Кажется, что все должны сейчас держаться за свою работу, но в реальности это не так — кризис не такой уж страшный, мы не голодаем, какую-нибудь работу человек в любом случае найдет. Конечно, я говорю о мегаполисах, в первую очередь о Петербурге и Москве.

Как действовать человеку, который сейчас понял, что его не устраивает его работа?

Этому человеку сейчас, как ни странно, повезло, потому что компании испытывают тоже самое, стараясь уходить от классического найма. Бизнес ищет людей с другими компетенциями: нефтянка нанимает сотрудников из диджитал, ритейл — аналитиков, банки — медийщиков. Я такому человеку говорю: «Ты пришел в хороший момент, сейчас кроссплатформенные переходы, про которые раньше только говорили, но не делали, стали реальностью».

Многие менеджеры высшего и среднего звена сейчас готовы уходить на меньшую зарплату, но в новую индустрию — и это нормально. Люди хотят чувствовать две вещи: что они значимы и что их проект реально растет и приносит пользу. Ради этого они готовы пожертвовать 30-40% дохода.

В первую очередь необходимо понять, в каких индустриях ваш опыт и навыки могут быть ценны, а во вторую — какие из индустрий сейчас растут. И не рваться, как все, в «Яндекс» и «Сбербанк», а хорошенько подумать и изучить рынок.