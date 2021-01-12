Как развить свою карьеру в 2021 году: главный хантер рунета Алена Владимирская объясняет, в какие сферы нужно уходить прямо сейчас

Главный хантер рунета Алена Владимирская специально для «Собака.ru» подводит карьерные итоги 2020 года и объясняет, как сменить работу и только выиграть от пандемии в новом году.
Как много людей уволили и как серьезно снизились зарплаты?
В сентябре началась большая волна сокращений, которая длилась всю осень. Это связано с двумя вещами: отменой моратория на сокращения и пониманием, что в сентябре все не закончится. Многие рассчитывали, что пандемия завершится и экономика начнет расти, но этого не произошло. Меньшая часть сокращений были честными: людям говорили, что больше не могут держать их в штате, платили четыре оклада и увольняли. Но большая часть сокращений не попала в статистику, потому что сотрудников просто вынуждали уходить: уменьшали зарплату в два раза, меняли график, поручали все больше обязанностей.
Официальная статистика сокращений за этот период — 5-7%, это не очень много. Я говорю в первую очередь о больших городах России и белых воротничках. Есть отрасли, например, туризм, общепит, гостиничный бизнес, где сокращения доходили до 40%. А есть индустрии, где увольнений не было вообще — например, пищевой ритейл. Реальная цифра в целом — 11-15%, что много.
Официального снижения зарплат не было, потому что по закону это сделать нельзя. Людям снижали или вообще отменяли бонусные части и премии, а в некоторых отраслях они выше зарплат. Другой вариант — сотрудников вынуждали писать заявления с просьбой понизить им зарплату, и такие случаи тоже не попадают в статистику.
Почему сокращения продолжатся и как бизнес переосмысляет себя
Увольнения продолжаются и сейчас, даже в растущих компаниях, потому что бизнес переосмысляет себя — это одно из важнейших последствий пандемии. Предприниматели задают себе вопросы: нужно ли нам столько людей и офисов? Какие сотрудники нам нужны, какие компетенции у них мы хотим видеть, чтобы расти быстрее? Делает ли кто-то бессмысленную работу, дублируются ли обязанности? Что нужно, чтобы бежать быстрее с минимальными ресурсами? Раньше все работали по накатанной, но в новых реалиях так уже невозможно. Поэтому компании сокращают кучу людей, которые годами привычно сидели в офисах, находят новых с другими компетенциями. Бизнес ищет точки роста — и для этого требуется обновление штата.
Почему люди иначе взглянули на свою карьеру и решили менять работу, вопреки кризису
Многие ждали конца года, чтобы получить бонусы, и теперь будут увольняться сами, несмотря на кризис. Из-за коронавируса и карантина не только бизнес переосмысляет себя, но и сотрудники. Люди массово задаются вопросом: «А на том ли я месте нахожусь?» Когда все мы перешли на удаленку, большинство начали работать намного больше, чем обычно — и к концу года выгорели. У людей случился шок, и они задумались о том, нравится ли им их работа, готовы ли они тратить на нее столько времени, чему они хотели бы посвящать свою жизнь. Основной запрос, с которым ко мне сейчас приходят как к рекрутеру — «я не хочу жить так дальше, расскажите, в каких отраслях я мог бы быть востребован». Людям интересен в первую очередь карьерный чек-ап и возможности перехода в смежные сферы. 2020-й вынудил посвящать работе не 8, не 10, а 12-14 часов, при этом из дома, в некомфортных условиях — далеко не у всех есть в квартире кабинет или даже полноценное рабочее место. Это неизбежно заставило присмотреться к своей работе повнимательнее — нравится ли она, полезная ли она, стоит ли она потраченного времени в долгосрочной перспективе. Похожие вещи сейчас видят и психологи: 2020-й — год переосмысления себя и своих ценностей. На это также сыграло то, что в этом году мы очень близко столкнулись со смертью, остро почувствовали, что жизнь конечна — причем вне зависимости от возраста, ковид убивает много молодых. Это неизбежно приводит к мыслям о том, что от тебя после смерти останется — бумажки, которые ты с места на место перекладывал?
Кажется, что все должны сейчас держаться за свою работу, но в реальности это не так — кризис не такой уж страшный, мы не голодаем, какую-нибудь работу человек в любом случае найдет. Конечно, я говорю о мегаполисах, в первую очередь о Петербурге и Москве.
Как действовать человеку, который сейчас понял, что его не устраивает его работа?
Этому человеку сейчас, как ни странно, повезло, потому что компании испытывают тоже самое, стараясь уходить от классического найма. Бизнес ищет людей с другими компетенциями: нефтянка нанимает сотрудников из диджитал, ритейл — аналитиков, банки — медийщиков. Я такому человеку говорю: «Ты пришел в хороший момент, сейчас кроссплатформенные переходы, про которые раньше только говорили, но не делали, стали реальностью».
Многие менеджеры высшего и среднего звена сейчас готовы уходить на меньшую зарплату, но в новую индустрию — и это нормально. Люди хотят чувствовать две вещи: что они значимы и что их проект реально растет и приносит пользу. Ради этого они готовы пожертвовать 30-40% дохода.
В первую очередь необходимо понять, в каких индустриях ваш опыт и навыки могут быть ценны, а во вторую — какие из индустрий сейчас растут. И не рваться, как все, в «Яндекс» и «Сбербанк», а хорошенько подумать и изучить рынок.
Какие индустрии сейчас растут?
Прежде всего — российская агропромышленность: мясо, рыба, вино, зерно, сахар, овощи. Это совсем не то агро, к которому мы привыкли, с грядками и резиновыми сапогами. Оно крутое и технологичное, в него вложили кучу денег, там сейчас очень интересно. Растет пищевой ритейл и область медицинских исследований — в разработку вакцины от коронавируса вложили так много денег, что попутно начали изобретать уйму всего. На подъеме онлайн-образование, дата-аналитика, кибербезопасность. Подрастает промышленность, производство, строительство — в первую очередь жилых домов.
Из каких индустрий лучше уходить?
Можно сказать, что из туризма надо уходить, но на самом деле — не факт. Пандемия не вечна, границы откроются, и мы начнем путешествовать, как не в себя, потому что давно об этом мечтали. Поэтому, с одной стороны, сейчас там, конечно, тяжело, с другой — если у вас есть мужество и любовь к индустрии, оставайтесь в ней и боритесь. Я сейчас скажу шокирующую вещь: единственная индустрия, из которой точно надо уходить в России, — это газ и нефть. Туда все стремились последние десятилетия, но сейчас спрос на это сырье неизбежно падает, рынок меняется, появляются новые виды топлива. А отрасль так долго жирно жила, что перестала вкладываться в какое-либо развитие. В долгосрочной перспективе работа там не принесет ничего хорошего.
Как искать работу сегодня?
На Headhunter и SuperJob все меньше интересных вариантов для белых воротничков. В ответ на приличную вакансию приходит тысяча-две резюме — на первый взгляд все они отличные, но в самом начале собеседования становится понятно, что в анкете человек соврал, при этом по корпоративным правилам приходится выдерживать 30-40 минут разговора. Работодатели нацелены на то, чтобы получать меньше откликов, но чтобы все они были качественными — поэтому ищут сотрудников в закрытых профессиональных группах, на своих страницах в соцсетях, в закрытых каналах в Telegram, на корпоративных сайтах.
Мы недавно запустили сервис еженедельной рассылки крутых вакансий facancy.ru — он бесплатный. Для него мы вручную собираем самые-самые из LinkedIn, Glassdoor, тематических групп в Facebook, Телеграме, ВК, на корпоративных сайтах, сайтах рекрутинговых агентств и из многих других источников. Также мы объясняем, в какие индустрии вы можете перейти и каких навыков вам для этого не хватает.
Что делать в первые рабочие дни года
В первые дни после каникул очень важно проанализировать свое состояние. Если после возвращения в офис вы выдохнули и с новыми силами включились в рабочий процесс, значит вы занимаетесь своим делом, просто очень устали — мы все в 2020 году устали.
Если вам интересна индустрия, но в этом месте все обрыдло, значит пора менять компанию. Но, прежде чем уходить, важно понять, что именно вас не устраивает, чтобы не попасть в такую же ситуацию. Выпишите, что вас нервирует сейчас: например, ненормированный рабочий день. Распределите условия по степени важности: что для вас более значимо — большая зарплата или уходить в 18:00 из офиса? Если вы можете поступиться деньгами в пользу возможности всегда заканчивать вовремя, вам стоит больше смотреть в сторону государственных вакансий. А если вам важнее зарплата и вы готовы задерживаться, то стоит откликаться на предложения в стартапах. Поймите, что вас больше всего раздражает, и ищите компанию, в которой этого точно не будет.
Если на третий день вам все также все противно, как и в конце года, значит, вы выгорели от своей отрасли. Вам нужно искать работу в новом для вас направлении. Только не увольняйтесь сразу, если нет достаточного количество накоплений. В таком случае люди быстро начинают психовать из-за того, что ничего хорошего не находится сразу, и хватаются за первую попавшуюся работу, которая, как правило, оказывается хуже предыдущей. Продолжайте работать и потратьте три-четыре месяца на спокойный поиск.
Каким будет 2021 год для вашей карьеры?
Я хочу нас поздравить с тем, что мы пережили 2020-й — мы большие молодцы. Дело даже не в самом ковиде, а в эмоциональной нагрузке, которую он дал. Но все худшее позади, дальше будет только лучше: это связано и с распространением вакцины от коронавируса, и с тем, что бизнес приспособился к новым условиям. Шок прошел, компании учатся выживать и адаптироваться к новой реальности — и для этого им нужны будут новые проекты и новые люди. Я уверена, что следующий год будет хорош для изменений в вашей карьере, она сможет заиграть иначе, если вы приложите к этому усилия. Самое главное, что нужно знать: в следующем году беспросветности нет, мир меняется, в этих переменах есть много хорошего — и это можно будет использовать для своего профессионального роста.
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