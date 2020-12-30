Инструкция от психолога: как подвести личные итоги-2020 и поставить реальные цели на будущий год

6. Подумайте о том, что скрывается за вашим новогодним желанием

Новогоднее желание — отличный ритуал, чтобы обозначить свое намерение и подкрепить мотивацию. Можно записывать желание в журнал, можно загадывать его, пока тлеет бенгальский огонь, можно поджигать записку и кидать ее в бокал с шампанским. Если вы видите смыслы в загадывании желаний, если вас это поддерживает, то замечательно — продолжайте это делать.

А вот визуализация желания, подробное представление того, как вы чувствуете себя в ситуации, когда оно исполнилось — хороший способ понять, какого именно переживания вы хотите достичь с его помощью. Например, вы представляете себя рок-звездой, но за этим желанием могут скрываться разные потребности. У кого-то потребность в социальном признании и аффилиации, у кого-то — в проживании жизни, полной впечатлений.

Любое желание отражает ваши ценности — и важно понять, чего вы на самом деле хотите, чтобы не попадать в ловушку ненужных желаний. Например, если вы хотите признания, возможно, есть способы достичь его более легким путем, чем вы себе придумали. Конечно, в некоторых случаях не стоит искать в желании скрытые смыслы — например, вы можете просто мечтать о мультиварке, ведь она упрощает жизнь.