Как правильно провести новогодние каникулы, если вы выгорели на работе? Объясняет главный хантер рунета Алена Владимирская

Советы человеку, который выгорел в конце 2020 года (то есть почти всем)

Главное – проведите это время, как каникулы, отключите рабочую почту, рабочий телефон, все рабочие мессенджеры. Позиция «я немножечко отдыхаю, но при этом не отдыхаю» не даст вам вообще ничего. Первую неделю вы будете бесконечно дергаться и хотеть залезть в рабочую почту, но заставьте себя этого не делать. Где-то на пятый-седьмой день мозг сам начнет подкидывать вам варианты ответов на вопрос «а чем мне бы было интересно заниматься». Главное — хорошо отдохнуть, тогда многое для вас прояснится.

Что делать в первые рабочие дни года

В первые дни после каникул очень важно проанализировать свое состояние. Если после возвращения в офис вы выдохнули и с новыми силами включились в рабочий процесс, значит вы занимаетесь своим делом, просто очень устали — мы все в этом году устали.

Если вам интересна индустрия, но в этом месте все обрыдло, значит пора менять компанию. Но, прежде чем уходить, важно понять, что именно вас не устраивает, чтобы не попасть в такую же ситуацию. Выпишите, что вас нервирует сейчас: например, ненормированный рабочий день. Распределите условия по степени важности: что для вас более значимо — большая зарплата или уходить в 18:00 из офиса? Если вы можете поступиться деньгами в пользу возможности всегда заканчивать вовремя, вам стоит больше смотреть в сторону государственных вакансий. А если вам важнее зарплата и вы готовы задерживаться, то стоит откликаться на предложения в стартапах. Поймите, что вас больше всего раздражает, и ищите компанию, в которой этого точно не будет.

Если на третий день вам все также все противно, как и в конце года, значит, вы выгорели от своей отрасли. Вам нужно искать работу в новом для вас направлении. Только не увольняйтесь сразу, если нет достаточного количество накоплений. В таком случае люди быстро начинают психовать из-за того, что ничего хорошего не находится сразу, и хватаются за первую попавшуюся работу, которая, как правило, оказывается хуже предыдущей. Продолжайте работать и потратьте три-четыре месяца на спокойный поиск.