Выплаты по больничным и пособия по материнству будут выплачивать россиянам напрямую

На сегодняшний день система прямых выплат по больничным и пособий по материнству работает в пилотном режиме в нескольких регионах России и, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, успела хорошо себя зарекомендовать. С 2022 года она начнет действовать по всей стране. Выплаты будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформлять автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Для того, чтобы их получить, никаких заявлений подавать будет не надо. Это позволить снизить объемы бумажной работы в организациях и ускорит получение денежных средств.

Напомним, с апреля 2020 года сертификат на материнский капитал в России начали оформлять автоматически. Это первая социальная государственная услугоа, которая предоставляется гражданину страны без его участия — не потребуется даже подавать заявление для ее получения. Ранее правительство РФ также расширило программу маткапитала — теперь его выплачивают также после рождения первого ребенка.