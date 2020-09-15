Как и зачем говорить о блокаде Ленинграда? Рассуждают Лев Лурье, Кирилл Иванов, Александр Малич и другие

Что такое «Комитет 8 сентября»?

Анастасия Принцева: «Не все помнят, что блокада началась 8 сентября — знают только о датах 22 января и 22 июня, поэтому мы с Львом Яковлевичем Лурье решили начать работу по информированию людей, рассказывать, почему мы все должны помнить этот день и скорбеть. Мы долго думали, что сделать, чтобы мероприятие было общегражданским, без пафоса и громких фраз. Решили озвучивать имена усопших, их мы знаем около 50 тысяч с датами и адресами. На нашем сайте есть книга памяти, которая до сих пор корректируется и дополняется, до сих пор не все имена известны. Это огромный пласт скорби, который не отрефлексирован — потребуется еще много лет, чтобы мы могли сжиться с этой трагедией, чтобы она продолжала быть частью нас и чему-то учила.

8 сентября на 82 площадках от Эрмитажа и Русского музея до районных библиотек читали списки погибших. В этом году, несмотря на пандемию, выделили больше мест, чем в прошлые года, раньше их было на два десятка меньше, за два года прочитано 37 974 имени.

Также мы собираем истории блокадников — их присылают сами горожане, которым хочется рассказать о своей семье. Также мы публикуем информацию о разных инициативах, связанных с блокадой, у нас есть инструкция по архивному поиску, чтобы люди могли сами искать информацию о близких».