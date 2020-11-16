Законопроект «О порядке отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни» был внесен главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом в июле 2020 года. Он предполагает, что ребенка можно изъять из семьи при непосредственной угрозе его жизни или здоровью по общему правилу на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства. Согласно законопроекту, судебное разбирательство должно было проводиться по заявлению органов опеки и попечительства или органа внутренних дел. При этом суд должен был принять решение в течение 24 часов на закрытом заседании.

«Подготовленный нами с коллегой Клишасом законопроект о порядке изъятия ребенка при угрозе его жизни и здоровью разработан в целях решения проблем, вызванных непрозрачностью существующего механизма отобрания детей из семей органами опеки и попечительства, призван упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления. Тем не менее предложенный нами вариант решения существующих проблем не нашел поддержки среди большой части активных граждан и общественных организаций», — приводит ТАСС слова Крашенинникова.

Также на рассмотрении Государственной думы находился пакет законопроектов, внесенных группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Он предполагал, что забрать ребенка можно только на основании «вступившего в законную силу судебного решения о лишении родителя родительских прав, об ограничении родителя в родительских правах или об отмене усыновления». Одновременно с законопроектом Мизулина подала проект поправок в Семейный кодекс, запрещающих браки не только между людьми одного пола, но и теми, кто ранее сменил пол. Он не получил поддержки Комиссии правительства России по законодательной деятельности.