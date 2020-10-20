Комиссия правительства по России по законодательной деятельности не поддержала поправки в Семейный кодекс, запрещающие браки не только между людьми одного пола, но и теми, кто ранее сменил пол.
Правительство России не поддержало законопроект, запрещающий заключать брак и усыновлять детей людям, сменившим пол
«В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста. Вводимые законопроектом понятия носят неопределенный характер, в связи с чем требуется приведение их в соответствие с уже используемой в законодательстве РФ терминологией. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту не приведены аргументы, свидетельствующие о необходимости серьезного изменения как понятийного аппарата, так и структуры семейного законодательства в целом. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — приводит ТАСС заключение кабмина.
Авторами законопроекта, выдвинутого на рассмотрение Государственной думы в июле 2020 года, стали глава Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова. В случае, если закон вступит в силу, людям, сменившим пол, не только запретят вступать в брак, но и усыновлять детей.
Новая Конституция, которая была принята по итогам всероссийского референдума и вступила в силу 4 июля, закрепляет понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Несмотря на это, президент Владимир Путин позже заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств, а также по половому и национальным признакам.
Год назад Совет по правам человека выступил в защиту ЛГБТ-семей, воспитывающих детей. Они считают, что семью, состоящую из ребенка и двух однополых родителей, разрушать нельзя, а воспитание не должно являться подовом для расследования и уголовного преследования. Ответственный секретарь Совета при президенте по правам человека Ирина Киркора отметила, что воспитание детей однополой парой не должно являться поводом для уголовного преследования.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.