Правительство России не поддержало законопроект, запрещающий заключать брак и усыновлять детей людям, сменившим пол

«В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста. Вводимые законопроектом понятия носят неопределенный характер, в связи с чем требуется приведение их в соответствие с уже используемой в законодательстве РФ терминологией. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту не приведены аргументы, свидетельствующие о необходимости серьезного изменения как понятийного аппарата, так и структуры семейного законодательства в целом. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — приводит ТАСС заключение кабмина.

Авторами законопроекта, выдвинутого на рассмотрение Государственной думы в июле 2020 года, стали глава Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова. В случае, если закон вступит в силу, людям, сменившим пол, не только запретят вступать в брак, но и усыновлять детей.

Новая Конституция, которая была принята по итогам всероссийского референдума и вступила в силу 4 июля, закрепляет понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Несмотря на это, президент Владимир Путин позже заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств, а также по половому и национальным признакам.

Год назад Совет по правам человека выступил в защиту ЛГБТ-семей, воспитывающих детей. Они считают, что семью, состоящую из ребенка и двух однополых родителей, разрушать нельзя, а воспитание не должно являться подовом для расследования и уголовного преследования. Ответственный секретарь Совета при президенте по правам человека Ирина Киркора отметила, что воспитание детей однополой парой не должно являться поводом для уголовного преследования.