Статистика дня: у 48% россиян получается совмещать работу и личную жизнь

По данным исследования, у 41% опрошенных не получается уделять внимание сразу двум сферам жизни: 38% предпочли сконцентрироваться на карьере, и лишь 3% выбрали личную жизнь. При этом соблюдать баланс между работой и личной жизнью стараются именно молодые: такой ответ дали 58% респондентов в возрасте до 24 лет. Только 25% из молодежи готовы пожертвовать личной жизнью ради карьеры. Среди людей в возрасте 45 лет и старше удается сохранять баланс 45% опрошенным.

В исследовании также говорится о том, что приоритеты людей связаны с уровнем дохода. Респонденты, которые получают в месяц меньше 29 тыс.руб., мало заинтересованы в карьерном росте: лишь 32% из них предпочли больше внимания уделять работе. А россияне, которые зарабатывают от 80 тыс. рублей, чаще делали выбор в пользу карьеры: 43% выбрали этот вариант.