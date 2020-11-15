Статистика дня: у 48% россиян получается совмещать работу и личную жизнь

Почти половина россиян (48%) успешно совмещают работу и личную жизнь. Это следует из исследования Superjob, результаты которого опубликовал РБК.
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Фото: Shutterstock
По данным исследования, у 41% опрошенных не получается уделять внимание сразу двум сферам жизни: 38% предпочли сконцентрироваться на карьере, и лишь 3% выбрали личную жизнь. При этом соблюдать баланс между работой и личной жизнью стараются именно молодые: такой ответ дали 58% респондентов в возрасте до 24 лет. Только 25% из молодежи готовы пожертвовать личной жизнью ради карьеры. Среди людей в возрасте 45 лет и старше удается сохранять баланс 45% опрошенным.
В исследовании также говорится о том, что приоритеты людей связаны с уровнем дохода. Респонденты, которые получают в месяц меньше 29 тыс.руб., мало заинтересованы в карьерном росте: лишь 32% из них предпочли больше внимания уделять работе. А россияне, которые зарабатывают от 80 тыс. рублей, чаще делали выбор в пользу карьеры: 43% выбрали этот вариант.
Кроме того, выяснилось, что лучше всего справляются с балансированием личной жизни и работы юристы (58%). бухгалтеры (54%), экономисты (53%), секретари, менеджеры по работе с клиентами и операторы call-центра (по 51%). А вот проблемы с этим возникают чаще всего у врачей (39%), менеджеров по маркетингу (40%), менеджеров по продажам, PR-менеджеров и у руководителей (41%).
Напомним, ранее стало известно о том, что 25% россиян готовы перейти на удаленную работу навсегда. При этом преимущества работы в таком режиме оценили многие опрошенные. Больше половины, а именно 54 % респондентов, смогли сэкономить время и деньги на дорогу, а 31 % — рады возможности свободно распоряжаться своим временем.
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