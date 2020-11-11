«В ортодоксальном прочтении мужчине-мусульманину дозволяется жениться на христианке или иудейке. Сама фетва принята, чтобы подчеркнуть, что в современных условиях именно Российской Федерации мы это не поощряем и не одобряем. Если вы поедете в Сирию, Египет и так далее, там среди мужчин-мусульман это не такое массовое явление, но и не какая-то редкость музейная», — объяснила ТАСС руководитель пресс-службы Духовного управления мусульман РФ Диляра Ахметова.

Заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России также направлено на сохранение национальной и религиозной идентичности, снижение числа разводов, считает ученый секретарь совета Ильдар Аляутдинов. Документ, по его словам, можно назвать беспрецедентным для России, но если рассматривать мировой опыт, то решения не новы.

«Подавляющее большинство авторитетных мусульманских ученых прошлого также не раз высказали мнение о нежелательности бракосочетания мусульманина с женщиной из людей Писания. На сегодняшний день эта тема стала еще более актуальной, так как в современном обществе, к сожалению, постепенно утрачиваются традиционные ценности семьи, в то время как для тех, кто вступил на путь познания веры, поддержка и понимание близких особо необходимы», — отметил он.

Кроме того, еще одним немаловажным фактором для установления такого запрета является неправильное понимание сущности ислама одним из супругов. «Зачастую это приводит к недопонимаю между членами семьи, дети не получают должного религиозного воспитания, и духовные основы семьи ослабевают», — добавил Аляутдинов. Ряд мировых советов мусульманских ученых, по его словам, также заявляет «о недопустимости межконфессионального брака в условиях неисламского государства».