Российским мусульманам запретили браки с представителями других религий

«Межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи — прим. ред.) на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — говорится в богословском заключении совета улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман РФ.

Как отмечают в Духовном управлении мусульман РФ, исламское право определяет брак «как духовную ценность и особый договор пред Творцом, именем Которого освящается супружеский союз между мужчиной и женщиной, их совместный жизненный путь». Также авторы заключения отмечают, что для двух столь близких людей, как муж и жена, для прочности их союза важно наличие общих жизненных ценностей. «Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни», — подчеркивают они.

Также недопустим, по мнению членов Духовного управления мусульман РФ, брак мусульманки с тем, кто не относит себя к мусульманскому сообществу, вне зависимости от того, каких взглядов и убеждений он придерживается. «Ведь по природе взаимоотношений главным в семье является муж. Жена следует или старается следовать ему во всем. Если муж немусульманин, то жене-мусульманке постепенно придется отказываться от своих религиозных устоев, ценностей», — отмечают авторы заключения.

В брак с мусульманином может вступить та немусульманка, которая считает Иисуса на Богом, а Божьим посланником, признает существованием одного единственного Бога и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана, считают богословы.

Исламовет, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в разговоре с «Интерфаксом» считает заключение Духовного управления мусульман России противоречащей ханафитской правовой школе — одной из четырех в суннитском исламе и самой распространенной в России. Ранее именно она разрешала вступать в брак с немусульманками.

«Получается, что богословское заключение ДУМ РФ противоречит школе, к которой принадлежат почти все их верующие. К тому же оно претендует на то, чтобы носить некий общеисламский характер, а это так же ненормально, как если бы Православная церковь стала делать заявления от имени всех христиан», — добавил он.

Напомним, ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о крупных изменениях в уголовном и семейном законодательстве. В частности, теперь разрешено употребление алкоголя и сожительство вне брака, а также ужесточено наказание за домогательства — вплоть до смертной казни.