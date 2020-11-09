В ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака

В новой редакции уголовного кодекса ОАЭ больше не будет различий между «убийствами чести» и иными подобными преступлениями. Ранее мужчина, убивший свою родственницу, якобы опозорившую его семью, мог получить более мягкое наказание.

За преступления сексуального характера — для мужчин, домогавшихся женщин и преследовавших их на улице — будут введены более жесткие наказания. За изнасилование несовершеннолетнего положена смертная казнь.

Семейный кодекс теперь разрешает сожительство вне брака. Ранее не только пары, но даже просто соседи, которые не были родственниками, не могли жить в одной квартире или частном доме.

Изменены правила развода и вступления в наследство. Раньше для них применяли исламские законы и шариат — теперь процессы регулируются правилами той страны, откуда приехали экспаты.

Употребление алкоголя в Эмиратах больше не является преступлением. Выпивать могут люди, достигшие 21 года — в специально отведенных для этого зонах или у себя дома. Для того, чтобы хранить алкоголь, больше не потребуется лицензия.

Декриминализованы самоубийства и покушения на них — тогда как ранее человек, который пытался покончить с собой, но выжил, мог быть привлечен к уголовной ответственности. Теперь люди со склонностью к суициду будут получать психологическую помощь.

Изменения в семейном и уголовном кодексах направлены на привлечение в ОАЭ иностранных инвестиций, а также должны в лучшей мере учитывать интересы национальностей, проживающих на территории страны. Как пишет Associated Press, изменениями в законодательство Эмираты также хотят заявить о себе как о направлении для туристов с Запада.