Скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота. Несмотря на выбор специальности, в студенческие годы участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре.

В 1963 году, во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр, Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил его в свой театр на должность заведующего литературной частью.

В период работы в театре Райкина Жванецкий творчески сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более трехсот миниатюр и монологов. Затем самостоятельно выступал в Одесской филармонии и Московском театре «Эрмитаж». Являлся художественным руководителем созданного им Московского театра миниатюр.

Михаил Жванецкий поставил пять спектаклей, на его счету 14 сборников. В Одессе писателю и сатирику еще при жизни был установлен памятник «Ты одессит, Миша…» во дворе Одесского литературного музея, в Ялте — памятник «Портфель Жванецкого». Также имя Жванецкого носит бульвар в Одессе.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Михаила Михайловича Жванецкого.