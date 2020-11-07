В Грузии вводят комендантский час из-за ситуации с коронавирусом

«Принято решение, что с понедельника в крупных городах страны с 22.00 до 5.00 будет ограничено передвижение. Это касается как пешеходов, так и автомобилей», — цитирует вице-премьера агентство. Соответствующий запрет будет действовать в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.

Как она добавила, данное ограничение не будет касаться международных автомобильных перевозок и тех, кто перемещается «для работы стратегических, медицинских, фармацевтических и медийных объектов и оказания услуг по доставке».