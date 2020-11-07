В Грузии вводят комендантский час из-за ситуации с коронавирусом

С понедельника, 9 ноября, в ряде городов Грузии ограничат автомобильное и пешеходное передвижение с 22:00 до 5:00 из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер Майа Цкитишвили, пишет «РИА Новости».
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Фото: Shutterstock
«Принято решение, что с понедельника в крупных городах страны с 22.00 до 5.00 будет ограничено передвижение. Это касается как пешеходов, так и автомобилей», — цитирует вице-премьера агентство. Соответствующий запрет будет действовать в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.
Как она добавила, данное ограничение не будет касаться международных автомобильных перевозок и тех, кто перемещается «для работы стратегических, медицинских, фармацевтических и медийных объектов и оказания услуг по доставке».
Напомним, ранее стало известно, что в Италии с 5 ноября начал действовать запрет на выход из дома с 22:00 до 05:00 без уважительной причины. Также на территории страны перестали работать торговые центры по выходным и праздничным дням, временно приостановили свою деятельность музеи и выставки. Старшеклассники и студенты переводятся на дистанционное обучение, а наполняемость транспорта сократят до 50%.
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