В октябре в Петербурге умер 6561 человек — почти на 1,5 тысячи больше, чем за аналогичный период 2019 года

Так, октябрь 2020 года стал рекордным по количеству смертей, если сравнивать его с показателями аналогичного периода за последние 10 лет. В прошлом году в октябре зафиксировали 5159 смертей, в 2018 — 5333, в 2017 — 5185, в 2016 — 5080, а в 2015 — 5382. Максимальное число погибших петербуржцев было зарегистрировано в 2012 году — 5566.

Также второй месяц осени стал самым смертельным после июня, когда в разгар пандемии было зафиксировано 7106 летальных исходов. При этом существенную долю в июньской статистике занимали смерти от COVID-19.