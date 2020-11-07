В октябре в Петербурге умер 6561 человек — почти на 1,5 тысячи больше, чем за аналогичный период 2019 года

Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал данные по смертям за октябрь. Согласно представленной статистике, в прошлом месяце в Петербурге умер 6 561 человек.
Так, октябрь 2020 года стал рекордным по количеству смертей, если сравнивать его с показателями аналогичного периода за последние 10 лет. В прошлом году в октябре зафиксировали 5159 смертей, в 2018 — 5333, в 2017 — 5185, в 2016 — 5080, а в 2015 — 5382. Максимальное число погибших петербуржцев было зарегистрировано в 2012 году — 5566.
Также второй месяц осени стал самым смертельным после июня, когда в разгар пандемии было зафиксировано 7106 летальных исходов. При этом существенную долю в июньской статистике занимали смерти от COVID-19.
Напомним, в июле в Петербурге скончались 5827 людей, что на 19,2% больше, чем в 2019 году. А в августе 2020 года умерли 5 253 человека — так много смертей за этот период не было уже около 10 лет.
Комментарии (1)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.