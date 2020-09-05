В августе в Петербурге зафиксировали 5253 смертей —это рекорд за последние 10 лет

Напомним, в июне и июле также были зафиксированы рекордные месячные показатели за последние 10 лет. В июне 2020 в Петербурге скончались 7106 человек — в полтора раза больше, чем число летальных исходов за аналогичный период прошлого года. При этом существенную долю в этой статистике занимают смерти от COVID-19. В июле в Петербурге было зарегистрировано 5827 смертей, что на 19,2% больше, чем в 2019 году.