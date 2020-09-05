В Петербурге в августе умерли 5 253 человека — так много смертей за этот период не было уже около 10 лет. Такие данные опубликовал комитет по делам записи актов гражданского состояния.
В августе в Петербурге зафиксировали 5253 смертей —это рекорд за последние 10 лет
На сайте можно посмотреть статистику с 2011 года. Так, в августе прошлого года умерло 4769 петербуржцев, в 2018 году — 5015, в 2017-м — 4 933, а в 2016-м — 4 953. Также более пяти тысяч смертей было зафиксировано в августе 2011 года — 5017. Таким образом, за последние 10 лет смертность превышала отметку в 5000 всего два раза.
Напомним, в июне и июле также были зафиксированы рекордные месячные показатели за последние 10 лет. В июне 2020 в Петербурге скончались 7106 человек — в полтора раза больше, чем число летальных исходов за аналогичный период прошлого года. При этом существенную долю в этой статистике занимают смерти от COVID-19. В июле в Петербурге было зарегистрировано 5827 смертей, что на 19,2% больше, чем в 2019 году.
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