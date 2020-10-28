Стоимость контракта, заключенного между Росстатом и АО «КРОС», компанией, которая являлась поставщиком Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи в категории «Услуги по связям с общественностью», составляет 7,8 миллионов рублей. Она включает в себя непосредственное производство серии в смешанной технике — 2D и 3D-анимация, озвучивание, специально написанная музыка и песня, трансляцию эпизода в телевизионном эфире, а также в Сети.

В серии должны появиться Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби. Также в серии прозвучит специальная песня, текст и музыку к которой утвердит «КРОС». 13-минутный эпизод должен быть размещен в официальных аккаунтах проекта «Смешарики», серию также покажут в эфире детских телеканалов, в том числе на «Карусели».

«Тема переписи населения органично впишется во «вселенную Смешариков». Ей посвящен отдельный эпизод хронометражом 13 минут, при этом благодаря талантливым сценаристам и художникам все смотрится очень живо и интересно, практически на одном дыхании», — заявили РБК в пресс-службе Росстата.

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, однако позже Росстат выступил с предложением перенести мероприятие на 2021 год из-за распространения в России новой коронавирусной инфекции. Подготовка к переписи началась еще в 2017 году, ориентировочная стоимость ее проведения оценивается в около 33 миллиардов рублей.

Девиз переписи в 2021 году — «Создаем будущее!». Принять участие в ней можно самостоятельно заполнив форму на Едином портале государственных услуг, на стационарном переписном участке, а также с помощью переписчика из дома. Для этого будут использованы планшеты на базе операционной системы «Аврора» — их планируется закупить около 360 тысяч штук максимальной стоимостью контракта в 11,5 миллиардов рублей.