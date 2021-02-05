Всероссийскую перепись населения во второй раз перенесли из-за пандемии коронавируса

Решение о повторном переносе Всероссийской переписи населения правительство России приняло из-за того, что «картина с эпидемиологической обстановкой» остается «не совсем ясная». «Мы видим, что улучшение, конечно, идет по всем показателям — падают как показатели заболеваемости, так и показатели смертности, потихоньку стремятся к нормальному уровню, но все-таки мы не знаем — как дальше будет складываться ситуация и нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет», — приводит «Интерфакс» слова заместителя главы Росстата Павла Смелова.

Напомним, в июне 2020 года Всероссийскую перепись населения уже переносили — на апрель 2021-го. «Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года. Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — заявил тогда глава Росстата Павел Малков, отметив, что перенос на полгода для ведомства «волне комфортный срок».

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, однако позже Росстат выступил с предложением перенести мероприятие на 2021 год из-за распространения в России новой коронавирусной инфекции. Подготовка к переписи началась еще в 2017 году, ориентировочная стоимость ее проведения оценивается в около 33 миллиардов рублей.

Девиз переписи в 2021 году — «Создаем будущее!». Принять участие в ней можно самостоятельно заполнив форму на Едином портале государственных услуг, на стационарном переписном участке, а также с помощью переписчика из дома. Для этого будут использованы планшеты на базе операционной системы «Аврора» — их планируется закупить около 360 тысяч штук максимальной стоимостью контракта в 11,5 миллиардов рублей. Росстат также заказал рекламную кампанию переписи населения у Смешариков. О «деле коллективном» снимут одну серию.