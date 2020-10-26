Три петербургские дивы — телеведущая Даша Александрова, галеристка Кристина Березовская и фаундер образовательного центра Кира Тайманова — перешли от вежливых смол-токов к горячим темам. В их YouTube-шоу «Полчаса и я готова» обсуждается все, о чем шепчут на гранд-приемах: от токсичных знакомых и непонятных зумеров до новой этики.
«Полчаса и я готова»: как телеведущая, галеристка и основательница образовательного центра из Петербурга запустили злободневное YouTube-шоу
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Слева направо: на Кире Таймановой: жакет Off-White, серьги Jill Sander (все — DayNight), кардиган и кюлоты Bottega Veneta, туфли Saint Laurent Paris (все — ДЛТ); на Даше Александровой: платье и джинсы Bottega Veneta, туфли Balenciaga (все — ДЛТ), серьги и колье Jill Sander (DayNight); на Кристине Березовской: жакет и брюки Bottega Veneta, свитер Celine, казаки Isabel Marant (все — ДЛТ), серьги Undercover (DayNight)
Итак, официальная версия появления канала: вы включили на локдауне зум, натренировались в жанре ток-шоу на троих, решили продолжить в том же духе, но уже с приглашенными спикерами.
Кристина: Официальная версия правдива. Где-то в середине весны, когда все уже сошли с ума от изоляции, очень хотелось взбодриться. И эти записи стали развлекухой, в первую очередь для самих себя.
Даша: А я помню, как сказала Кристине в апреле, жутком, голом и тихом: ты понимаешь, что карантин закончится, а нам нечего вспомнить? Ну, допустим, мы накачали пресс. Негусто для такого количества свободного времени дома.
Кира: Еще пару месяцев назад каждое подключение к зуму стоило нам нескольких лет жизни. А пару героев вообще пришлось просить записаться заново — ведь ни одна из нас не нажала кнопку Rec. Но мы не ожидали, что в итоге так втянемся.
Кристина: Совершенно не было планов переходить на живые съемки, профессиональные камеры. А теперь тратим на этот проект кучу времени, внимания, энергии.
Как возникло название?
Кристина: Первым вариантом было «Уже не девочки». И мы его между собой успели утвердить, когда кто-то начал ныть… наверное, я.
Даша: Тут мы подумали, что и правда, почему не девочки-то? Начали накидывать в чате другие стереотипно женские фразы. Все были мимо. Помню, что попросила отложить брейнсторм сообщением: «Десять минут — и я готова». Кристина и Кира синхронно отреагировали: «То, что нужно!» Только не десять минут, а полчаса, потому что именно к такому хронометражу мы склонялись.
Кристина: А параллельно вскрылся второй смысл названия: за полчаса наша зрительница проходит боевую подготовку по какой-то теме.
То есть у шоу есть просветительская миссия?
Кристина: Я уверена, что заниматься чем-то стоит, только если оно приносит либо пользу, либо деньги. Деньги впереди, а пока напираем на пользу.
Кира: Назидательного тона хотелось бы избежать. Мы никого не учим, а сами пытаемся разобраться в том, что волнует и триггерит. Сейчас у нас на повестке тема разумного потребления. Про проявления роскоши как моветон.
Кристина: Уже прописан черновой сценарий. Ждем героиню — должна скоро приехать в Петербург и поговорить с нами. Хотим пушнуть эту тему не с экологической, а скорее с социальной точки зрения: девчонки, хорош тратить большие деньги на атрибуты лакшери-жизни. Немодно! Идея в целом не нова: еще когда я училась на факультете международных отношений, однокурсник-швейцарец фыркал, как могут русские ездить на супердорогой машине, снимая однушку-развалину.
Есть ли вопросы, которые вы еще не обсудили за десять лет дружбы? Или ради ютьюба готовы зайти на второй круг?
Кира: Мы с Кристиной знакомы вдвое дольше, кстати. А новые темы все равно постоянно возникают. Возьмем выпуск про психологический абьюз — самый долгий в нашем плейлисте. И самый многозначный. Милана Тюльпанова очень хорошо в нем сказала, что абьюзеры — это люди, туманящие сознание и вызывающие зависимость не меньше самых запрещенных веществ. Этот топик про психологический абьюз, например, я принесла после одной вечеринки. Мы там с друзьями чуть не передрались, выясняя, где лежит граница между нормальным межличностным конфликтом и каноническим газлайтингом. Рубились всю ночь, а с утра я выкатила эмоции в наш чат на троих, который был создан на карантине. Он, кстати, капитально заглох, когда родилась рабочая группа с теми же участницами.
Какие-то темы были забракованы в этом знаменитом чате?
Даша: Сексуальность и кризис среднего возраста. На одной из недавних записей психолог сказал, что женское либидо раскрывается после тридцати пяти, а то и сорока. То есть рано еще идти за пенсионным удостоверением и в музей со скидкой. Пока зреем до этой дискуссии, хоть и очень хочется поговорить. Мы же петербурженки коренные, чихаем в кулачок, а тут такое!
Кира: К тому же сюжеты смотрят родители. Именно из видео они узнали, что я могу произнести слово «срать». Выпуск про знакомства (где мы обсуждаем «Тиндер» и секс на первом свидании) я даже не выложила в соцсети. Из нас троих не замужем только я, поэтому взяла в том ролике весь удар на себя. Тизер, который Даша мастерски собрала из самых мощных моих реплик, совсем бы расшатал нервы родственников.
Даша: Да оказалось, что и мужья совсем по-другому слышат то, что мы говорим в «Полчаса и я готова».
Кристина: Ой, мужикам такое в принципе не нравится.
А вы бесстрашные!
Даша: YouTube — территория правды, как сказал нам старший товарищ Александр Малич (журналист, автор канала «Хот культур» и генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра. — Прим. ред.).
Кристина: Здесь нет никаких рамок, никакой цензуры, и ограничен ты только собственными загонами.
Кира: Каждая из нас в этом проекте преодолевает комплексы. И личные, и профессиональные. К примеру, я никогда не занималась журналистикой, хотя делала программы для публичных пространств. Похоже, но абсолютно не то.
Прощупываете ли вы важность темы у публики на премьерах и приемах? Как светские, в хорошем смысле, девушки.
Кристина: Спасибо за уточнение, очень ценное! Нет, не прощупываем.
Кира: Абьюз за смол-током не помянешь.
Даша: Но при этом как-то в баре «Кузни» у нас случились большие дебаты о полиамории!
Кристина: Они у нас случились и в одном из выпусков, когда феминистка Залина Маршенкулова объяснила нам, что полиамория — это новая этика, так сказать, промискуитета.
Как находятся герои выпусков? Через одно рукопожатие или дальше?
Даша: Мучительно находятся. Актрису Варю Шмыкову мы просто увидели в «Чиках», влюбились в нее и, пока сериал еще шел, успели ухватить в эфир до общероссийской славы. Кристина написала ей в директ инстаграма, хотя никто из нас с Варей не был знаком даже шапочно.
Кристина: Это к вопросу о комплексах и их превозмогании, между прочим. Вместо того чтобы завести какого-нибудь продюсера или украсть базу «Ленфильма», мы сами пишем в личку всем доступным и недоступным героям. Умоляем, унижаемся, бьемся в (чаще всего) закрытые двери. Мы все — в разных сферах — добились определенного успеха. Что вполне естественно для женщин тридцати пяти лет, которые начали работать в двадцать. И тут такое садо-мазо. Меня вот недавно отшил Вассерман. Несмотря даже на то что был использован запрещенный прием: если человек совсем не идет на контакт, я взвизгиваю и сообщаю, что вообще-то у меня галерея, Петров-Водкин, Кустодиев!.. Но нет. Искусство его интересует в той же степени, что и женщины. Послал категорически.
А к конфликтам с героями после выхода видео вы готовы?
Даша: Один уже состоялся. Оле Маркес (музыкант, идеолог школы идеального тела #sekta. — Прим. ред.) не понравилось ее фото в тизере, и нам пришлось полностью удалить ее из уже смонтированного выпуска. Конкретно этот случай, правда, особых трудностей нам не доставил.
Кристина: Да там не интервью было, а страшная тягомотина.
Даша: Кристина отыгрывается! Но похожие ситуации точно будут происходить, и точно будут каждый раз решаться индивидуально. В зависимости от того, чем мы можем пожертвовать — отношениями или огненным эфиром.
Кира: Опыт работы в других областях всем нам подсказывает одинаково: если герой уже на стадии продакшна ведет себя неадекватно, дальше будет только хуже.
То есть монтаж вы не согласовываете?
Кристина: Даша нам жесточайше запретила даже думать об этом.
Даша: Естественно! Как только ты говоришь человеку: «Посмотрите, пожалуйста!», ты даешь ему сигнал «Мы можем все поменять». И он засучив рукава начинает менять.
В какую возрастную аудиторию метит «Полчаса и я готова»?
Даша: Некоторым возрастным дамам мы не заходим. Если судить по комментарию под свежим видео от некоей Галины: «Полчаса-то вам не хватило, чтобы себя в порядок привести».
Кристина: На самом деле, очень бы хотелось зацепить ровесниц. И помладше.
Кира: А я думаю, постарше. Для женщин 40+ очень мало контента в YouTube.
Кристина: Но Клаву Коку тоже надо бы спросить про оргазмы…
(Все хором): Я сделала больно и покинула чат-чат, чат-чат!
Текст: Алла Шарандина
Фото: Даниил Ярощук
Стиль: Эльмира Тулебаева. Ассистент по стилю: Елизавета Кольмина. Визаж и прическа: Светлана Цыренова (So Cute Studio), Олеся Абовян. Свет: Skypoint.
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