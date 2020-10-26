«Полчаса и я готова»: как телеведущая, галеристка и основательница образовательного центра из Петербурга запустили злободневное YouTube-шоу

Итак, официальная версия появления канала: вы включили на локдауне зум, натренировались в жанре ток-шоу на троих, решили продолжить в том же духе, но уже с приглашенными спикерами.

Кристина: Официальная версия правдива. Где-то в середине весны, когда все уже сошли с ума от изоляции, очень хотелось взбодриться. И эти записи стали развлекухой, в первую очередь для самих себя.

Даша: А я помню, как сказала Кристине в апреле, жутком, голом и тихом: ты понимаешь, что карантин закончится, а нам нечего вспомнить? Ну, допустим, мы накачали пресс. Негусто для такого количества свободного времени дома.

Кира: Еще пару месяцев назад каждое подключение к зуму стоило нам нескольких лет жизни. А пару героев вообще пришлось просить записаться заново — ведь ни одна из нас не нажала кнопку Rec. Но мы не ожидали, что в итоге так втянемся.

Кристина: Совершенно не было планов переходить на живые съемки, профессиональные камеры. А теперь тратим на этот проект кучу времени, внимания, энергии.

Как возникло название?

Кристина: Первым вариантом было «Уже не девочки». И мы его между собой успели утвердить, когда кто-то начал ныть… наверное, я.

Даша: Тут мы подумали, что и правда, почему не девочки-то? Начали накидывать в чате другие стереотипно женские фразы. Все были мимо. Помню, что попросила отложить брейнсторм сообщением: «Десять минут — и я готова». Кристина и Кира синхронно отреагировали: «То, что нужно!» Только не десять минут, а полчаса, потому что именно к такому хронометражу мы склонялись.

Кристина: А параллельно вскрылся второй смысл названия: за полчаса наша зрительница проходит боевую подготовку по какой-то теме.

То есть у шоу есть просветительская миссия?

Кристина: Я уверена, что заниматься чем-то стоит, только если оно приносит либо пользу, либо деньги. Деньги впереди, а пока напираем на пользу.

Кира: Назидательного тона хотелось бы избежать. Мы никого не учим, а сами пытаемся разобраться в том, что волнует и триггерит. Сейчас у нас на повестке тема разумного потребления. Про проявления роскоши как моветон.

Кристина: Уже прописан черновой сценарий. Ждем героиню — должна скоро приехать в Петербург и поговорить с нами. Хотим пушнуть эту тему не с экологической, а скорее с социальной точки зрения: девчонки, хорош тратить большие деньги на атрибуты лакшери-жизни. Немодно! Идея в целом не нова: еще когда я училась на факультете международных отношений, однокурсник-швейцарец фыркал, как могут русские ездить на супердорогой машине, снимая однушку-развалину.