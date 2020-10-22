Разборки: Михаил Барышников и Наталья Филатова-Киетине рассуждают, насколько этична новая этика в моде

Наталья: Я верю, что правду все равно покажет рынок: люди будут голосовать рублем. В конце 2018 года у профильного издания Business Of Fashion был текст про то, что миллениалы много говорят про sustainability, но все равно покупают Zara, потому что это дешево. Самое смешное, что показывать лояльность самым этичным брендам можно до бесконечности, но покупать будут там, где есть сочетание «цена качество».

Михаил: Тех, кто может позволить себе sustainability, можно по пальцам пересчитать, и это почти всегда формат ателье или боттеги, где трудится пятнадцать человек. Там, где главной целью является зарабатывание денег, не стоит никакого вопроса об экологической ответственности или творческой самореализации. Самое страшное, что многие заходят в сферу фэшна, думая, что можно заработать денег, ничего особо не вкладывая. И оказываются правы: манипулируя людьми и их потребностями, действительно можно легко заработать. Общество решило легализовать манипуляцию как один из основных маркетинговых инструментов. И по большому счету все «этические» продукты движутся вокруг этого. А тех, кто действительно вкладывает этот смысл в свою работу, никто не знает просто потому, что они существуют в другой парадигме и в прессу никогда не попадут.

Наталья: Владелец петербургского бренда одежды 31gate Денис Шевченко во время самоизоляции написал в соцсетях, что у них в команде двести швей, которых он должен обеспечить зарплатой или уволить, объявил распродажу и сам лично проводил ее в шоуруме. Вся коллекция была выкуплена. Манипуляция ли это? Несомненно. Высказавшись о своей нужде, он простимулировал купить ненужные на тот момент вещи. Так работают эмоциональная привязанность и спасательство.

Михаил: От меня тоже зависят сотрудники — и с точки зрения руководителя это достаточно смелый шаг, мне он скорее симпатичен. Мне кажется, манипуляции и открытый диалог с покупателем — две большие разницы. Поддержка локального бренда — это не про благотворительность или этику, а про выживание и желание иметь этот локальный продукт в будущем.

Наталья: А мне кажется, что это взаимосвязано, потому что человек не привык воспринимать вклад в чужой бизнес как свою ответственность. Когда ты объявляешь о том, что, покупая твой свитер, человек поддерживает монгольское село, коз и их экологичный способ вычесывания, это формирует определенный образ мышления. Если рассматривать чистые отношения «клиент—бизнес», то они таковы: «Я работаю на своей работе, вы — на своей. Когда мне нужно, я приду и куплю. Как выглядят ваши условия труда, меня не волнует, мы находимся в рамках протестантской трудовой этики, я не несу ответственность за то, за что отвечаете вы». Теперь же бизнес-отношения перешли в формат взаимной ответственности за все на свете.

Михаил: Я не верю, что люди, которые приходят на этические вбросы, их осмысливают. Это работает на эго, чтобы ты почувствовал себя хорошим здесь и сейчас. А выход со словами «мы сейчас загнемся» — другая история. Креативный класс очень сильно изменился: люди с реальными деньгами и головой на плечах не будут вестись на социальное фуфло, ну по крайней мере, мне хочется в это верить. Я сужу по тем покупателям, которые обращались к нам во время пандемии. Я спрашивал, что побуждает их покупать предметы люкса в локдаун, а они отвечали, что вместо похода к большому люксу им хотелось свои деньги принести нам. И это вопрос не только их социальной ответственности и поддержки локальных брендов, сколько того, что они хотят получать реально эксклюзивные вещи в будущем. Выросло поколение, которое отлично понимает, что такое классный дизайн и штучное ручное производство. Именно поэтому мне кажется, что новая этика — простой и агрессивный механизм, способный выкачать максимальное количество денег из не самой разборчивой аудитории.