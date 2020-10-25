Вчера, 24 октября, в Петербурге муниципалитет «Большая Охта» провел два концерта в БКЗ «Октябрьский» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Они получили название «На всю оставшуюся жизнь». На мероприятия были приглашены пожилые люди, несмотря на рост случаев заболевания коронавирусом.
В Петербурге провели концерты «На всю оставшуюся жизнь» для пенсионеров в разгар пандемии коронавируса
В сообществе администрации МО «Большая Охта» во «ВКонтакте» сообщили, что «кураторы Большеохтинского Совета Старейшин» сами доставят билеты жителям МО старше 60 лет, которые захотят побывать на мероприятии. При этом уточнили, что дневной концерт организовали для «старшего поколения», а вечерний — для всех возрастов.
Судя по роликам с концертов, не все посетители соблюдали социальную дистанцию и правильно надевали маски. Также «Фонтанка» обратила внимание на то, что комментарии петербуржцев о том, что сейчас не самое подходящее время для подобных мероприятий, были удалены из группы. «Учитывая организационную важность данного объявления, комментарии, не касающиеся порядка выдачи билетов, будут удаляться без объяснений», — объяснили в муниципалитете.
Напомним, ранее власти города допустили, что в Петербурге могут ввести обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, если ситуация с коронавирусом в городе продолжит ухудшаться. Как сообщил Александр Ситов, организации и ИП должны направить в комитет по промышленной политике данные о номерах телефонов работников старше 65 лет (без персональных данных), которых не могут работать удаленно, и объяснить почему. Ситов пояснил, что это необходимо для сбора статистики заболевших людей: кто из них заболел на работе в организации, а кто — находясь на самоизоляции.
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