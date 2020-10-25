В Петербурге провели концерты «На всю оставшуюся жизнь» для пенсионеров в разгар пандемии коронавируса

Напомним, ранее власти города допустили, что в Петербурге могут ввести обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, если ситуация с коронавирусом в городе продолжит ухудшаться. Как сообщил Александр Ситов, организации и ИП должны направить в комитет по промышленной политике данные о номерах телефонов работников старше 65 лет (без персональных данных), которых не могут работать удаленно, и объяснить почему. Ситов пояснил, что это необходимо для сбора статистики заболевших людей: кто из них заболел на работе в организации, а кто — находясь на самоизоляции.