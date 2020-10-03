Глава города Александр Беглов подписал обновленное постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В документ добавили рекомендацию работодателям перевести часть сотрудников на «удаленку», пишет пресс-служба Смольного.
Власти Петербурга рекомендуют работодателям переводить сотрудников на удаленную работу
Так, работать на дистанционном режиме рекомендуется сотрудникам, которые не участвуют непосредственно «в обеспечении функционирования организации», а также людям, находящихся на удаленной работе в настоящий момент.
Кроме того, с 5 октября по 2 ноября в Петербурге приостанавливается оказание социальных услуг в полустационарной форме. Уточняется, что это ограничение не действует для социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала. Они могут предоставляться гражданам дистанционно.
Гражданам старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, также петербуржцев просят использовать средства индивидуальной защиты и не нарушать социальную дистанцию.
Напомним, в Петербурге вновь вводят ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С начала октября в общественный транспорт, такси и каршеринг перестали пускать без масок и перчаток.
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