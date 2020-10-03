Власти Петербурга рекомендуют работодателям переводить сотрудников на удаленную работу

Кроме того, с 5 октября по 2 ноября в Петербурге приостанавливается оказание социальных услуг в полустационарной форме. Уточняется, что это ограничение не действует для социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала. Они могут предоставляться гражданам дистанционно.