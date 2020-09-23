Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Как пишет агентство БелТА, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске, на ней присутствовали несколько сотен человек. Трансляция республиканскими телеканалами, предусмотренная по закону, не проводилась — о ней не было объявлено заранее, подготовка не афишировалась.
Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемонию инаугурации провели тайно
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Sasa Dzambic Photography / Shutterstock.com
На церемонии Лукашенко заявил, что вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность своих убеждений. «В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений», — сказал он.
Александр Лукашенко
Из речи, произнесенной во время церемонии инаугурации. Цитата по ТАСС:
Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну.
Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность.
Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. Главный соперник действующего президента Светлана Тихановская получила 10,09%, остальные трое кандидатов — менее 2% каждый. В Минске и других городах республики проходят мирные демонстрации несогласия с итогами выборов президента. Петербуржцы приходили к посольству Беларуси в поддержку протестующих, возлагали цветы и стояли в пикетах.
13 августа работники предприятий по всей Беларуси вышли на акции солидарности с протестующими против результатов президентских выборов. 14 августа Центризбирком Беларуси отклонил все жалобы на результаты президентских выборов и огласил окончательные результаты — с 80,1% голосов победил действующий президент республики Александр Лукашенко. В знак протеста тысячи рабочих Минского тракторного завода начали марш в центр Минска. Они требовали отставки и проведения новых выборов.
26 августа в Следственном комитете Беларуси прошел допрос Светланы Алексиевич. Нобелевского лауреата по литературе вызвали на него в качестве свидетеля по делу о создании Координационного совета оппозиции, основанного кандидатом в президенты Светланой Тихановской — Алексиевич является в нем членом президиума. Перед допросом писатель сделала заявление — политический кризис, по мнению Алексиевич, можно преодолеть мирным путем при помощи мирового сообщества, в том числе и России.
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