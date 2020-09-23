Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемонию инаугурации провели тайно

Из речи, произнесенной во время церемонии инаугурации. Цитата по ТАСС:

Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну.

Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность.

Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях.