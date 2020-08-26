«Нам нужна помощь мира и, может быть, России»: Светлана Алексиевич — о том, как преодолеть политический кризис в Беларуси

«Сейчас Лукашенко говорит только с Путиным. Надо, чтобы он начал говорить с народом. Для этого нам нужна помощь мира и, может быть, России, Путина, если мы сможем ее привлечь. Я чувствую, что все, что мы делали, абсолютно законно. Более того, это очень нужно. Каждый из нас гордится белорусским народом. Белорусы стали нацией, о которой узнал весь мир… Мы разные, но у нас одна страна. Мы должны жить в ней вместе», — заявила Алексиевич.

В здании Следственного комитета Светлана Алексиевич провела около 40 минут — она воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. «Я воспользовалась своими правами: я не обязана свидетельствовать против себя, и я не считаю, что наши действия были незаконными и что я в чем-то виновата. Подписку о неразглашении давать так же не стала. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным», — сказала писатель.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции 14 августа. Светлана Алексиевич вошла в него в числе первых, также в составе совета главы стачкомов, политики, ученые и деятели культуры. 20 августа Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса Белоруссии «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», посчитав создание и деятельность совета направленными на захват государственной власти и причинение вреда национальной безопасности.