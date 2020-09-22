Водители каршеринга в России будут проходить тест на трезвость и усталость

Антиалкогольный тест будет проводиться в приложении с помощью специально разработанного программного обеспечения только с 23:00 до 05:00 — как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе компании, именно в это время более высок риск, что за руль может сесть человек в состоянии, небезопасном для вождения. Тест представляет собой квиз или опрос, с различными вариантами заданий, по которым надо подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость. Задания позволят определить наличие у водителя концентрации и скорости реакции, необходимых для управления транспортным средством.

«Основная цель данного теста — ограничить доступ к праву пользования автомобилем для нетрезвых водителей, таким образом, это сохранит жизнь и здоровье не только им, но и другим участникам дорожного движения. Это является неким аналогом алкозамков и анализирует фактическое состояние человека, дистанционно определяя снижение его когнитивных функций в силу усталости и опьянения и, как следствие, способность сесть за руль. В нашей отрасли вопрос безопасности является основополагающим, и мы в свою очередь будем продолжать искать и разрабатывать алгоритмы, которые в будущем полностью сделают наш сервис самым надежным и безопасным транспортным решением в мире», — говорят в пресс-службе компании.

В зону тестирования войдут Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Тула, Петербург, Геленджик, Бердск, Краснодар, Бор, Кстово и Дзержинск, а после оценки результатов инициативу запустят в Москве.

Напомним, сервисы онлайн-заказа такси начали тестировать новую систему обмена данными о времени работы водителей, которая позволит сократить число происшествий на дорогах, происходящих по вине уставших таксистов. А за состоянием таксиста по 68 точкам его лица будет следить специальная технология. Она отметит частоту и длительность моргания, зевки и наклоны головы и запретит сотруднику доступ к новым заказам, если он выбился из сил.