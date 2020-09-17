О том, что Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил российский ученый и профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. По его словам, процесс выдвижения начали ученые, «но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют».

«Важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые. Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей», — сообщил Ерофеев.

Напомним, утром 20 августа российский оппозиционер и создатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии — ему стало плохо, когда он возвращался на самолете в Москву из Томска. 2 сентября эксперты из немецкой лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 7 сентября врачи вывели политика из состояния искусственной комы, спустя неделю он был полностью отключен от ИВЛ.