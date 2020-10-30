В России вступил в силу запрет на курение электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах

Поправка в статью 11 Федерального Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» предусматривает «установление запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Норма введена для «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотиносодержащей продукции».

Александр Зарайский, владелец бара «Ясли» Специально для «Собака.ru»: В Петербурге кальянная культура не слишком массовая, как, например, в южных городах России, где кальян можно заказать в практически любом заведении, куда люди приходят отдохнуть. В Питере же, по большей части, кальянные - это и без того специализированные заведения. Полагаю, что по ним закон ударит, поскольку гости любят под кальян выпить чашку чая или бокал вина, а их лишают этой возможности. Если закон был направлен на то, чтобы пришедшие поесть люди не травились ароматами чужого кальяна, то в Петербурге он точно не актуален и никаких положительных изменений не несёт - с нашим развитием индустрии у всех всегда был выбор, идти в заведение с кальяном или без.

Законопроект, внесенный группой сенаторов на рассмотрение в Госдуму еще в 2017 году, вводит определение таких понятий, как «электронное курительное изделие» и «кальян». Под электронными курительными изделиями теперь понимают как устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, так и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака.

Введено ограничение торговли — в том числе запрет продажи вейпов, электронных сигарет, снюсов и кальянов несовершеннолетним, а также запрет вовлечения детей в процесс их потребления путем рекламы — демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях.

«В Комитет по охране здоровья поступает много обращений от общественных организаций и частных лиц с просьбой ограничить потребление, рекламу и продажу электронных курительных изделий, так как данная продукция продается несовершеннолетним и потребляется школьниками, в том числе внутри школы. Одновременно предложено ввести административную ответственность за нарушение вводимых ограничений», — отмечают в Госдуме.