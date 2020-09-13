В общежитии Политеха произошел пожар. Пострадавших нет

В сообщении говорится, что в здании на Гражданском проспекте, 30 возгорание произошло в нежилом помещении — на третьем этаже в вестибюле и на балконе четвертого этажа. В результате пожара пострадавших нет, всего было выведено 150 человек. К 05:19 спасателям удалось локализовать пожар.