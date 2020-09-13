В воскресенье, 13 сентября, в общежитии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого возник пожар, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по региону. Из здания эвакуировали 150 человек.
В общежитии Политеха произошел пожар. Пострадавших нет
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Фото: Shutterstock
В сообщении говорится, что в здании на Гражданском проспекте, 30 возгорание произошло в нежилом помещении — на третьем этаже в вестибюле и на балконе четвертого этажа. В результате пожара пострадавших нет, всего было выведено 150 человек. К 05:19 спасателям удалось локализовать пожар.
«Возгорание в общежитии СПбПУ потушено. Ущерб минимальный, пострадавших нет. На данный момент все студенты и сотрудники вернулись на места проживания в общежитие», отмечается в пресс-службе вуза. Сейчас дознаватели выясняют причину возгорания.
Напомним, в августе на Петровской косе загорелся ресторан «Паруса». Как сообщает пресс-служба городского МЧС, обошлось без пострадавших. Совладелец ресторана предполагал, что его могли поджечь из-за конфликта вокруг Речного яхт-клуба профсоюзов. «Возможно, поджог. Вроде [к ресторану] подплывал какой-то катер, как говорят. Там война в яхт-клубе [профсоюзов] идет — и, видимо, мы стали заложниками этой войны», — заявил Артем Беляев.
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