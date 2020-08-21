UPD На Петровской косе сгорел ресторан «Паруса». Пострадавших нет

В МЧС получили сообщение о возгорании в три часа ночи. Пожару сначала присвоили повышенный номер сложности №1БИС, а затем и №2. В здании ресторана горела обстановка на площади 700 кв. метров. Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар лишь к 07:55. Всего были задействованы 21 единица техники и 76 человек.