UPD На Петровской косе сгорел ресторан «Паруса». Пострадавших нет

Ночью на Петровской косе загорелся ресторан «Паруса». Как сообщает пресс-служба городского МЧС, обошлось без пострадавших.
UPD: Совладелец ресторана предполагает, что его могли поджечь из-за конфликта вокруг Речного яхт-клуба профсоюзов. «Возможно, поджог. Вроде [к ресторану] подплывал какой-то катер, как говорят. Там война в яхт-клубе [профсоюзов] идет — и, видимо, мы стали заложниками этой войны», — заявил Артем Беляев.
В МЧС получили сообщение о возгорании в три часа ночи. Пожару сначала присвоили повышенный номер сложности №1БИС, а затем и №2. В здании ресторана горела обстановка на площади 700 кв. метров. Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар лишь к 07:55. Всего были задействованы 21 единица техники и 76 человек.
Напомним, 31 июля, владельцев яхт, пришвартованных на Петровской косе в Петербурге, уведомили о прекращении работы речного яхт-клуба профсоюзов — об этом сообщали яхтсмены в социальных сетях, которые не понимали, куда им идти. Мы поговорили с очевидцами и представителями парусной индустрии Петербурга о причинах конфликта.
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