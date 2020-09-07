Члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова похищена утром 7 сентября в центре Минска. По словам очевидцев, Колесникову посадили в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.
Член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова похищена в центре Минска неизвестными
Как пишет TUT.BY со ссылкой на читательницу Анастасию, на глазах которой все и произошло, Мария Колесникова была похищена возле Национального художественного музея в центре Минска около 10:05 7 сентября. Неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
«Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус и они уезжают», — рассказала девушка.
Как пишет издание, телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10:13 в разговоре с TUT.BY отметил, что Колесникова прибыла в центр Минска по делам, там она была одна. Уже в 11:00 его телефон стал недоступен.
«Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иванов Кравцовым», — добавил член Координационного совета Максим Знак.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. Главный соперник действующего президента Светлана Тихановская получила 10,09%, остальные трое кандидатов — менее 2% каждый. В Минске и других городах республики проходят мирные демонстрации несогласия с итогами выборов президента. Петербуржцы приходили к посольству Беларуси в поддержку протестующих, возлагали цветы и стояли в пикетах.
13 августа работники предприятий по всей Беларуси вышли на акции солидарности с протестующими против результатов президентских выборов. 14 августа Центризбирком Беларуси отклонил все жалобы на результаты президентских выборов и огласил окончательные результаты — с 80,1% голосов победил действующий президент республики Александр Лукашенко. В знак протеста тысячи рабочих Минского тракторного завода начали марш в центр Минска. Они требовали отставки и проведения новых выборов.
26 августа в Следственном комитете Беларуси прошел допрос Светланы Алексиевич. Нобелевского лауреата по литературе вызвали на него в качестве свидетеля по делу о создании Координационного совета оппозиции, основанного кандидатом в президенты Светланой Тихановской — Алексиевич является в нем членом президиума. Перед допросом писатель сделала заявление — политический кризис, по мнению Алексиевич, можно преодолеть мирным путем при помощи мирового сообщества, в том числе и России.
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