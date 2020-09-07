Член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова похищена в центре Минска неизвестными

Как пишет TUT.BY со ссылкой на читательницу Анастасию, на глазах которой все и произошло, Мария Колесникова была похищена возле Национального художественного музея в центре Минска около 10:05 7 сентября. Неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

«Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус и они уезжают», — рассказала девушка.

Как пишет издание, телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10:13 в разговоре с TUT.BY отметил, что Колесникова прибыла в центр Минска по делам, там она была одна. Уже в 11:00 его телефон стал недоступен.

«Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иванов Кравцовым», — добавил член Координационного совета Максим Знак.