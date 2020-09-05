Росстат опубликовал данные за июль 2020 года, согласно которым в этот месяц умерли 10 079 человек с коронавирусной инфекцией. При этом не у всех коронавирус стал основной причиной смерти.
Росстат: в июле умерло более 10 тысяч россиян с коронавирусом
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Фото: Shutterstock
По информации Росстата, 4 863 человека скончались из-за коронавируса, среди них 593 — из Петербурга. Еще у 1059 человек коронавирус предполагается в качестве основной причины смерти, однако необходимо сделать дополнительные анализы. Как сопутствующее заболевание COVID-19 признан у 1191 человека.
Также зафиксированы случаи, когда коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не стал причиной летального исхода. Всего 2966 пациентов умерли не из-за COVID-19.
Ранее стало известно, что в Петербурге в августе умерли 5 253 человека — так много смертей за этот период не было уже около 10 лет. Напомним, в июне и июле также были зафиксированы рекордные месячные показатели за 10 лет. В июне 2020 в Петербурге скончались 7106 человек — в полтора раза больше, чем число летальных исходов за аналогичный период прошлого года. При этом существенную долю в этой статистике занимают смерти от COVID-19. В июле в Петербурге было зарегистрировано 5827 смертей, что на 19,2% больше, чем в 2019 году.
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