«Дню Д» повезло больше других: над ним не так явно висел Дамклов меч вероятной отмены из-за коронавируса, как, скажем, над музыкальными опенэйрами. Посвященный Сергею Довлатову петербургский фестиваль в этом году даже расширил географию до Москвы, выбрал магистральной темой «бронзовый век» (напомним, так поколение Бродского называла Ахматова) и проведет более 20 мероприятий: от лекций до квестов. «Собака.ru» рассказывает об основной программе этого года.
Лекция Быкова, джаз в церкви и квесты: Чем заняться на посвященном Довлатову фестивале «День Д»?
Лекции, круглые столы и презентации
Круглый стол «Книжная жизнь в „бронзовый век“»
Когда: 13:00, 5 сентября
Где: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Выбранный Анной Ахматовой термин «бронзовый век» стал магистральной темой фестиваля. Логичное продолжение этого — старт программы в ее музее в Фонтанном доме. На круглый стол о литераторах и книгах соберутся идеолог «Дня Д», историк Лев Лурье, куратор Ольга Хрусталева, президент Фонда друзей музея Анны Ахматовой Нина Попова и многие другие. Модератор дискуссии — публицист и историк Павел Котляр. Вход по регистрации.
Онлайн-лекция «Городская образность в ранней лирике Евгения Рейна»
Когда: 17:00, 5 сентября
Где: Онлайн
Рассказ про поколение ленинградских литераторов из круга «ахматовских сирот» начнут с лирики Евгения Рейна, которого Бродский звал «трагическим элегиком». Лекцию прочтет также поэт — живущая в США Полина Барскова.
Презентация книги Валерия Попова «Довлатов»
Когда: 18:00, 5 сентября
Где: Дом книги
Писатель, поэт и сценарист Валерий Попов представит свое издание о Сергее Донатовиче — «Довлатов». Помимо презентации, будет также автограф-сессия (с соблюдением всех мер безопасности!).
Круглый стол «Ленинград "Бронзового века"»
Когда: 12:00, 6 сентября
Где: Новая сцена Александринского театра
Основная лекционная часть проходит на Новой сцене Александринского театра. О культуре Ленинграда во все тот же «бронзовый век» расскажут Лев Лурье (он дискуссию проведет), литературоведы Глеб Морев и Игорь Сухих, а также писатель и соредактор «Звезды» Андрей Арьев.
Лекция Льва Лурье «Невский проспект как культурный феномен середины 1950-х»
Когда: 14:00, 6 сентября
Где: Новая сцена Александринского театра
Главный культуртрегер города Лев Яковлевич Лурье, как никто, умеет рассказывать о Петербурге, влюбляя в его здания, каналы и магистрали и туристов, и искушенных жителей. На этот раз речь пойдет о Невском проспекте.
Лекция Дмитрия Быкова «Высоцкий и Бродский»
Когда: 15:00, 6 сентября
Где: Яани Кирик
Писатель и литературовед Дмитрий Быков в своей книге «Советская литература: мифы и соблазны» говорил, что Довлатов «переместился в положенный ему средний ряд». Возможно, именно поэтому выступает он не конференции на Новой сцене, а в Яани Кирик. И тема его лекции формально не Довлатов, а Высоцкий и Бродский.
Лекция Валерия Шубинского «Второе и третье поколение ленинградской "неофициальной поэзии": различия эстетики и стратегии»
Когда: 16:00, 6 сентября
Где: Новая сцена Александринского театра
На месте лектора Льва Яковлевича сменит поэт Валерий Шубинский. Он расскажет, на каких эстетических законах строили свое творчество поэты-нон-конформисты.
Лекция Валерия Дымшица «Виктор Соснора. Первые десять лет творчества»
Когда: 18:00, 6 сентября
Где: Новая сцена Александринского театра
Продолжит лекционную часть в Александринке выступление переводчика Валерия Дымшица. Он расскажет о своем учителе, прозаике, поэте и драматурге Викторе Сосноре.
Лекция Никиты Елисеева «Стратановский и Довлатов»
Когда: 19:30, 6 сентября
Где: Новая сцена Александринского театра
Завершит конференцию этого года библиограф и критик Никита Елисеев. Его лекция посвящена поэту Сергею Стратановскому, который, как и Довлатов, работал экскурсоводом в Михайловском и даже жил в той же избе.
Экскурсии и квесты
Сегвей-тур по местам Довлатова
Когда: 15:00, 5 сентября
Где: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Сегвей-экскурсия от музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме по местам Довлатова получила поэтичное название по его строкам «Национальность — ленинградец. По отчеству — с Невы». Участникам советуют быть в удобной обуви.
Интеллектуальная игра по творчеству Довлатова
Когда: 20:00, 5 сентября
Где: Дом книги
Опальный игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский проведет интеллектуальную игру в формате брейнг-ринга для десятка команд. Для участия нужна регистрация.
Квест «День Д»
Квест от Дома книги стартовал 27 августа, но у вас еще есть шансы найти все локации из специальной карты и сделать фото, которые наберут больше всего лайков в Instagram. За призы стоит побороться: это экскурсия на крышу дома компании «Зингер», 5-томник собрания сочинений Довлатова и сертификат от магазина на 1000 рублей. Подробнее здесь.
Пешеходная экскурсия «Довлатов вокруг Рубинштейна»
Когда: 5 и 6 сентября
Два дня подряд сотрудничающие с ДК Льва Лурье экскурсоводы Татьяна Мучник, Анна Маркович, Иван Петрухин будут проводить пешие туры по местам Довлатова в Петербурге. Сбор — у памятника писателю на улице Рубинштейна. Регистрация здесь и здесь.
Экскурсия Софьи Лурье по местам Довлатова с посещением его квартиры
Когда: 5 сентября, 15:00
В субботу пешеходную экскурсию по значимым для Довлатова местам с посещением квартиры, в которой жил писатель, проведет Софья Лурье, соавтор книги «Ленинград Довлатова».
Квесты «Довлатов и окрестности»
Когда: 15 и 17:00, 5 и 6 сентября
Где: Сообщат участникам
В литературно-исторической игре участникам предстоит пройти привычными маршрутами Сергея Донатовича и его близких друзей из литературного круга, узнать о том, что из себя представляла улица Рубинштейна тех лет и самостоятельно найти ответы на вопросы о биографии писателя.
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Театрализованная экскурсия «Музей советского эмигранта»
Театр, концерты, кинопоказы и события
Рюмочный ход на улице Рубинштейна
Бары, кафе, закусочные и рестораны Петербурга введут в меню специальный шот «Сережа» и коктейль «Четырбок» (состав напитков выбирают сами заведения). В дни фестиваля их нальют за 100 рублей тем, кто скажет специальную кодовую фразу: «Ну, за Довлатова». Участники: Smoke BBQ, «Рубинштейн», «Барслона», Mr.Rowdy, «Pedro & Gomez у Ларисы», «O! Cuba», «Бекицер», «Искра», «Фартук», «Тихий ход», «Косуля», «Harat's».
Параллельная программа в «Республике кошек»
Когда: 14:00, 5 сентября
Актеры экспериментального театра «АнтрЭкот» Екатерина Уральская и Арсен Петросян вместе с котами из «Республики кошек» прочтут в онлайне рассказ Довлатова «Встретились, поговорили».
«Открытый микрофон»
Когда: 19:00, 5 и 6 сентября
Где: Дом книги
Произведения Довлатова в «Открытом микрофоне» читают артисты Сергей Лосев, Дарья Степанова, Сергей Полотовский и Роман Михащук, а также зрители. Для участия нужна регистрация.
Театрализованная экскурсия «Музей советского эмигранта»
Когда: 20:00, 5 и 6 сентября
Где: театр Karlsson Haus
Автор, режиссер и актер постановки — Максим Максимов. «Музей» посвящен Борису Головкеру из произведения «Встретились, поговорили» Довлатова.
Показ фильма «Бродский. Довлатов. Свобода последнего слова»
Когда: 17:00, 6 сентября
Где: Яани Кирик
В воскресенье покажут документальный фильм Валерия Харченко 2008 года о Бродском и Довлатове. О них рассказывают Виктор Ерофеев, Василий Аксенов, Михаил Козаков, Эдуард Лимонов, Михаил Ардов, Лев Лосев, Александр Генис, Игорь Ефимов, Людмила Штерн, Елена Довлатова. После сеанса пройдет обсуждение картины с ее авторами.
Концерт «Довлатов Jazz»
Когда: 19:00, 6 сентября
Где: Яани Кирик
Ведущая Ирина Чижик расскажет о музыкальных предпочтениях Довлатова — почему он так любил джаз — а Алексей Чижик, Владимир Волков, Гарик Багдасарьян и Евгений Соколов его сыграют.
События в Москве
В столице пройдет эхо «Дня Д». Так, с 9 по 18 сентября в галерее «Антиквариум» покажут выставку «Сергей Довлатов и его окружение. К 30-летию со дня смерти» из книг с автографами, рукописей, фотографий из личных архивов друзей и коллег писателя. А 19 сентября пройдет благотворительный аукцион в поддержку будущего «Дня Д»-2021 — это год 80-летия Довлатова.
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