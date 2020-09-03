Лекция Быкова, джаз в церкви и квесты: Чем заняться на посвященном Довлатову фестивале «День Д»?

Экскурсии и квесты

Сегвей-тур по местам Довлатова

Когда: 15:00, 5 сентября

Где: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Сегвей-экскурсия от музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме по местам Довлатова получила поэтичное название по его строкам «Национальность — ленинградец. По отчеству — с Невы». Участникам советуют быть в удобной обуви.

Интеллектуальная игра по творчеству Довлатова

Когда: 20:00, 5 сентября

Где: Дом книги

​Опальный игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский проведет интеллектуальную игру в формате брейнг-ринга для десятка команд.​ Для участия нужна регистрация.

Квест «День Д»

Квест от Дома книги стартовал 27 августа, но у вас еще есть шансы найти все локации из специальной карты и сделать фото, которые наберут больше всего лайков в Instagram. За призы стоит побороться: это экскурсия на крышу дома компании «Зингер», 5-томник собрания сочинений Довлатова и сертификат от магазина на 1000 рублей. Подробнее здесь. ​

Пешеходная экскурсия «Довлатов вокруг Рубинштейна»

Когда: 5 и 6 сентября

Два дня подряд сотрудничающие с ДК Льва Лурье экскурсоводы Татьяна Мучник, Анна Маркович, Иван Петрухин будут проводить пешие туры по местам Довлатова в Петербурге. Сбор — у памятника писателю на улице Рубинштейна. Регистрация здесь и здесь.

Экскурсия Софьи Лурье по местам Довлатова с посещением его квартиры

Когда: 5 сентября, 15:00

В субботу пешеходную экскурсию по значимым для Довлатова местам с посещением квартиры, в которой жил писатель, проведет Софья Лурье, соавтор книги «Ленинград Довлатова».

Квесты «Довлатов и окрестности»

Когда: 15 и 17:00, 5 и 6 сентября

Где: Сообщат участникам

В литературно-исторической игре участникам предстоит пройти привычными маршрутами Сергея Донатовича и его близких друзей из литературного круга, узнать о том, что из себя представляла улица Рубинштейна тех лет и самостоятельно найти ответы на вопросы о биографии писателя.