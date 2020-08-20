Всего запланировано около 30 бесплатных событий в онлайн и оффлайн режиме: экскурсии, квесты, уличные спектакли, интеллектуальные игры, лекции и круглые столы. Лев Лурье, Валерий Попов, Глеб Морев, Валерий Шубинский и многие другие поучаствуют в конференции «День Д - Бронзовый век», а писатель Дмитрий Быков выступит с лекцией «Высоцкий и Бродский». Также посетители смогут познакомиться с творчеством художника Михаила Беломлинского на выставке его работ, послушать концерт «Довлатов Jazz» с участием Владимира Волкова и Алексея Чижика.