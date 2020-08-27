Евгений Шляхто заявил о начале разработки комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса

Главное отличие новой разработки — с помощью препарата можно будет получить иммунитет как к сезонному гриппу, так и к новой коронавирусной инфекции. «Это будет комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции», — отметил Шляхто.

Новая вакцина находится на начальной стадии разработки, препарат создают несколько групп ученых — в том числе специалисты Исследовательского центра имени Алмазова. Уже сейчас получены положительные результаты первых экспериментов. Далее препарат пройдет испытания на животных и серию клинических исследований.

В России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.