Прощай, троллейбус! Как «рогатый» транспорт отразился в мемах, песнях Цоя, Окуджавы и фильмах оттепели

Цвет ностальгии — синий

Строчки Окуджавы «Когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаянье, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, в случайный» посвящены троллейбусу МТБ-82 — первой послевоенной модели советских троллейбусов, выпускавшейся в промышленных масштабах. Дизайн его кузова, с характерной сине-желтой расцветкой, был заимствован у американского автобуса «Дженерал Моторс» выпуска 1940 года. За 14 лет улицы СССР пополнились пятью тысячами троллейбусов МТБ-82.

Они были настолько распространена, что в 50-е годы само слово «троллейбус» у жителей Союза ассоциировалось с этой моделью, а соответственно и ее цветом, ведь во многих городах альтернатив не было до начала 60-х годов. Почти исключительно синими «рогатые» в СССР вскоре быть перестали, в 90-е, как и другой транспорт покрылись рекламой, а сейчас, когда их постепенно убирают с городских улиц, становятся плацдармом для арт-проектов и сами становятся арт-объектами. Например, в 2014 году, когда троллейбусы еще ходили по Москве, на маршрут «Б» вышли три экземпляра, раскрашенных художниками Дмитрием Гутовым — оранжевый, Алексеем Luka — супрематичный и Анатолием Akue — в «традиционный» синий.